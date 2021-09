Energie aus Speiseresten: Bürger stimmen gegen Pläne

Bei einem Bürgerentscheid haben am Sonntag die Bewohner in Walsdorf im Landkreis Bamberg gegen die Ansiedlung einer Speiseresteverwertungsfirma gestimmt. Wie die Gemeinde mitteilt haben 1.091 Bürger gegen das Vorhaben gestimmt, das entspricht einem Anteil von 70,7 Prozent. 29,3 Prozent waren demnach für die Ansiedlung.

Refood macht aus Speiseresten Strom und Wärme

Die Speisereste-Recyclingfirma Refood wollte sich auf einem Acker der Gemeinde ansiedeln. Auf rund drei Hektar sollte eine Niederlassung mit 40 Mitarbeitern entstehen. Das Unternehmen sammelt eigenen Angaben zufolge jährlich rund 500.000 Tonnen Lebensmittelreste im gesamten Bundesgebiet ein und macht daraus in Biogasanlagen Strom und Wärme für derzeit rund 50.000 Haushalte. "Reste von gestern werden so zur Energie von morgen", wirbt Refood. Energie aus Atomkraft und Steinkohle könne so ersetzt werden.

Walsdorf: Anwohner fürchten Geruchsbelästigung

Der Gemeinderat in Walsdorf war für die Ansiedlung des Unternehmens, weil so Gewerbesteuern eingenommen würden und Arbeitsplätze entstünden. In Walsdorf hatte sich aber auch eine Bürgerinitiative gegen die Ansiedlung von Refood gebildet. Viele Anwohner hatten Angst vor Geruchsbelästigung und dem möglicherweise hohen Wasserverbrauch der Firma. Mit Gestank haben die Walsdorfer Erfahrung: Immer mal wieder wehen von der Tierkörperbeseitigungsanlage üble Gerüche herüber.

Der Bürgerentscheid bestand aus Ratsbegehren und Bürgerbegehren. Insgesamt waren 2.044 Bürger wahlberechtigt.