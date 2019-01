Walnüsse und Ziegenkäse sind Bayerns beste Bioprodukte

Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat die Genießermanufactur von Sabine Hennek und Thomas Luciow aus Würzburg in Berlin für ihre "fränkischen Trüffel" geehrt. Die Nüsse wurden als "Bayerns bestes Bioprodukt 2019" in Gold ausgezeichnet. Die "fränkischen Trüffel" aus der Genießermanufactur sind noch grüne fränkische Walnüsse, die wochenlang eingelegt und anschließend mit Zucker und Gewürzen fertig kandiert werden. Die Bronze-Auszeichnung ging ebenfalls nach Unterfranken: Der Berghof von Familie Schudt in Schöllkrippen wurde für seinen Ziegen-Quittenkäse "Goldmarie" geehrt.

Lob der Jury

Aus der Stellungnahme der Jury zu den "fränkischen Trüffeln": "Durch eine fein ausgeklügelte Rezeptur entsteht hier in der Genießermanufactur mit viel handwerklichem Geschick und einer guten Portion Geduld eine Delikatesse, die am Gaumen eine wahre Geschmacksexplosion bewirkt." Auch der Ziegen-Quittenkäse "Goldmarie" hat die Jury überzeugt: "In diesem Käse steckt beste Bio-Ziegenmlich, köstliches Obst, viel Handarbeit und ein gutes Stück Heimat", heißt es in der Bewertung.

Begehrte Auszeichnung

Vierzig Produkte aus dem Freistaat hatten sich am Wettbewerb Bayerns beste Bio-Produkte beteiligt: Sie mussten zu mindestens zwei Dritteln aus bayerischen Bio-Rohstoffen bestehen und in Bayern hergestellt werden. Eine Fach-Jury bewertete Geschmack, Verpackung und Bewerbung sowie das Engagement der Unternehmen für Umwelt und Tierwohl, im sozialen Bereich und für ihre Region.