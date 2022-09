Walnüsse mit der Hand knacken: Der Baum mit den Papiernüssen

Der ehemalige Fachberater des Landkreises Kulmbach, Friedhelm Haun, blickt zufrieden auf den etwa 17 Meter hohen Walnussbaum, der im ehemaligen Stadtgraben wächst. Die Prognose des Baumexperten fällt gut aus: "Das ist ein sehr gut gewachsener Walnussbaum, der hat auch viel Platz, sodass er sich sehr gut entfalten kann. Er ist vital und gesund." Haun bückt sich und hebt eine Walnuss auf, die gerade erst vom Baum gefallen sein muss. "Das ist eine Papiernuss", sagt er und schließt seine Faust. Es knackt – die Nuss ist offen. Mit einer gewöhnlichen Walnuss wäre ihm das nicht gelungen. "Die Nüsse dieses Baumes haben Schalen, die dünn sind wie Papier", erklärt Friedhelm Haun und fährt fort: "Das ist keine Sorte, sondern ein Typ, der immer wieder entstehen kann."

Leichte Beute für Tiere und Menschen: Die Papiernuss

Friedhelm Haun schätzt, dass etwa jeder 100. Walnussbaum Papiernüsse trägt. Diese machen es dem Nussknacker leicht, an ihre Frucht zu kommen – Tieren ebenso wie Menschen. Vom Aussehen und Geschmack her unterscheiden sich diese Walnüsse nicht von den normalen. Der Baum im Kulmbacher Schießgraben ist einer der seltenen Exemplare, die jedes Jahr Papiernüsse tragen. Solche Bäume ließen sich nicht gezielt vermehren, meint Baumexperte Haun: "Das ist eine Besonderheit, die nicht automatisch vererbt wird. Es lässt sich vergleichen mit jemandem, der rote Haare hat."

Eine Frage der Witterung

Bei besonderen Wetterbedingungen können auch sonst ganz normale Walnussbäume Papiernüsse ausbilden. "Zum Beispiel, wenn der Sommer trocken war und es dann viel regnet und sich eine Pfütze um den Baum bildet. Das mag er nicht. Dann kommt es vor, dass die Schale dünn oder unvollständig ist", erklärt Friedhelm Haun. Er selbst hat ein großes Faible für Walnüsse und stellt für den privaten Gebrauch Likör daraus her. Dafür muss er das dünne Häutchen, das die Nüsse umschließt, abziehen. "Viel Arbeit", stöhnt er, "aber es lohnt sich."

Die Geschichte des Kulmbacher Papiernussbaums

Der Kulmbacher Stadtarchivar Erich Olbrich kennt das Prozedere mit dem Schälen der Walnüsse. Er interessiert sich aber mehr für die Geschichte des Walnussbaums am Schießgraben als für dessen Früchte. Denn die Herkunft des Baumes ist ebenso ungewöhnlich wie rührend. Ein betagter Bürger hat sie dem Stadtarchivar in einem Altenheim erzählt und Olbrich hat sie für eines seiner Bücher über die Kulmbacher Stadtgeschichte aufgeschrieben.

Eine Pflanze aus Schlesien als Andenken

"Im Jahr 1945 kam ein schlesischer Soldat nach Kulmbach und wurde im hiesigen Lazarett von Doktor Semmelroch gesund gepflegt", berichtet Olbrich. "Aus Dankbarkeit hat der Soldat ihm das Einzige geschenkt, was er aus seiner Heimat retten konnte: in seiner Uniformhose hatte er eine Walnusspflanze getragen." Der Arzt war wohl sehr bewegt von der Geste und pflanzte den kleinen Baum vor seinem Wohnhaus im Stadtgraben ein. Er habe sogar noch einige Quadratmeter Grund dazugekauft, damit der Walnussbaum sich entfalten kann, weiß Erich Olbrich. Doch das ist noch nicht alles: "Dr. Semmelroch hat verfügt, dass der Baum gehegt und gepflegt werden soll und dass er nicht gefällt werden darf." Das ist nun etwa 77 Jahre her und der Ableger hat sich zu einem stattlichen, prächtigen Baum entwickelt.

Thomas Gottschalk und die Papiernüsse

Seit Erich Olbrich vor einigen Jahren die rührende Geschichte des Baumes veröffentlicht hat, wird er in Kulmbach der "schlesische Papierbaum" genannt. Dass die Schalen der Nüsse dünn wie Papier sind, hat der schlesische Soldat offenbar selbst nicht gewusst. Die Kulmbacher jedenfalls freuen sich jedes Jahr im Herbst wieder über die leicht zu knackenden Nüsse, die der Baum auf den Gehweg in der Oberen Stadt wirft. Auch der wohl bekannteste Kulmbacher habe sicherlich als Jugendlicher von ihnen genascht, lächelt der Stadtarchivar. Denn das ehemalige Gymnasium von Thomas Gottschalk steht genau gegenüber vom "schlesischen Papiernussbaum".