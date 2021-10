Wallenfells: 50.000 Euro Sachschaden nach Brand in Fabrikhalle

In Wallenfels im Landkreis Kronach hat der Brand einer Fertigungshalle einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, seien Anwohner in der Straße "Am Fallenholz" durch einen explosionsartigen Knall aufmerksam geworden. Beim Blick aus dem Fenster entdeckten sie Rauch und Flammen in der Fertigungshalle einer Firma für Polstergestelle.

Kripo Coburg nimmt Ermittlungen zu Brandursache auf

Mehrere Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und dadurch ein größeres Ausbreiten der Flammen verhindern. Auch das Technische Hilfswerk und Rettungskräfte unterstützen vor Ort.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Gebäude. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache.