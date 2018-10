"Walk of Beer" in Forchheim eingeweiht

Es gibt einen "Walk of Fame" in Hollywood, einen "Walk of Wagner" in Bayreuth und ab sofort auch einen "Walk of Beer" in Forchheim. Dieser Weg ist nun offiziell eingeweiht worden.

"Walk of Beer" verbindet die Stadt mit den Bierkellern

Der "Walk of Beer" beschäftige sich mit der Brauerei- und Biergeschichte von Forchheim und verbinde die Innenstadt mit den Bierkellern im Kellerwald, so Markus Raupach, Biersommelier und Erfinder des "Walk of Beer". Die Themenroute verfolge den historischen Weg des Bieres, von den Brauereien in der Stadt hinaus in den Kellerwald und zurück zu den Brauereien und Wirtshäusern.

Bronzetafeln im Boden weisen den Weg

Bei jeder Brauerei und im Kellerwald sind jeweils 40 mal 40 Zentimeter große Bronzetafeln in den Boden eingelassen, die den Besuchern den Weg weisen. Auf diesen Tafeln ist ein Stern abgebildet. Außerdem finden Besucher darauf den Namen der Brauerei, eine Nummer und einen QR-Code. Damit kann man per Smartphone Informationen abrufen. Außerdem führt ein Flyer die Besucher zu den einzelnen Stationen.

"Walk of Beer" soll Touristen nach Forchheim locken

Viktor Naumann, der Referatsleiter für Wirtschaft und Stadtmarketing, und Nico Cieslar, der Leiter der Tourist-Information Forchheim, hoffen, dass das neue Angebot Biertouristen und Bierwanderer nach Forchheim locken werde. Der "Walk of Beer" wird durch Führungen und Veranstaltungen ergänzt.

Hintergrund: Bierkeller in Forchheim

Von den einst 33 Brauereien in Forchheim sind nur noch vier übriggeblieben. Aber die 23 Bierkeller im Kellerwald vor den Toren der Stadt sind noch in Betrieb. In diesen kühlen Kellern war früher das frisch gebraute Bier zur Reifung und bis zum Ausschank gelagert worden. Ende Juli findet im Kellerwald traditionell das Annafest statt – mit rund 500.000 Besuchern eines der größten Volksfeste in Franken.