Walhalla bekommt neue "Hausherrin"

Mit Jahresbeginn ist die 29-jährige Rebecca Seidl für die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung Hausherrin in zwei der bedeutendsten Denkmäler Bayerns: In der Befreiungshalle in Kelheim und in der Walhalla bei Donaustauf im Landkreis Regensburg. Außerdem gehören zu ihrem Aufgabenbereich Schloß Prunn sowie die Rosenburg bei Riedenburg im Landkreis Kelheim.

Eigenes Gebäude für "Walhallaverwalter"

Rebecca Seidl wurde 1992 in Cham geboren und begann ihre Beamtenlaufbahn im Landratsamt Starnberg. Danach war sie beim Bezirk Oberpfalz in Regensburg und bei der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung. Ihr Vorgänger Karl-Heinz Mückl tritt in den Ruhestand.

Bereits König Ludwig I. hatte das Amt des "Walhallaverwalters" eingerichtet und dafür neben der Walhalla - versteckt in einem Wäldchen - von Leo von Klenze eigens ein Amtsgebäude bauen lassen.

Zehntausende Besucher pro Jahr

Vor der Corona-Pandemie wurden 2019 in der Walhalla über 140.000 Besucher und in der Befreiungshalle fast 120.000 Besucher gezählt. Die Bauten von König Ludwig I. gehören über die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung zum Bayerischen Finanzministerium. Seidl leitet künftig eine von 17 Außenstellen mit 22 Beschäftigten.