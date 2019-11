Waldzustandsbericht 2019: "Dramatische Lage"

Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) hat bei der Vorstellung des Waldzustandsberichtes 2019 von einer "dramatischen Lage" gesprochen. Bis Ende des Jahres werden 10 Millionen Hektar als Schadholz deklariert sein. Die Opposition fordert angesichts dieser Entwicklung eine stärkere Bejagung sowie Strategien zum Humusaufbau.

Ergebnisse des Berichtes alarmierend

Laut Kaniber ist das Ausmaß der Schäden in Ober- und Niederbayern am größten. Bei den Baumarten sind Fichten, Kiefern und Buchen am stärksten betroffen. Angesichts des Klimawandels müssen allein beim Nadelwald dringend 200.000 Hektar umgebaut werden. Ministerin Kaniber spricht von nie dagewesenen Trockenperioden, mit entsprechenden Folgen: Borkenkäfer, Insekten- und Pilzbefall.

"Glauben Sie es mir, ich habe mir jetzt alle Teile Bayerns angeschaut und es ist schwer beunruhigend, was da passiert. Wenn man in der Tiefe des Waldes unterwegs ist, sieht man sehr deutlich, was da draußen in rasanter Art und Weise voranschreitet." Michaela Kaniber, CSU, Forstministerin

Gegenstrategien: Waldumbau und mehr Jagd

Mit mehr Jagd soll dafür gesorgt werden, dass der Wildverbiss wieder abnimmt. Notwendig dafür sei eine stärkere Zusammenarbeit mit den Jägern. Auch den Borkenkäfern soll es an den Kragen gehen mittels stärkerer Förderung vom Staat. Und auch beim Personal soll es wieder aufwärts gehen: Nach jahrelangem Personalabbau sind neue Stellen bei der Forstverwaltung geschaffen worden.

Opposition fordert Humusstrategie, Kritik an Staatsforsten

Der Grüne Waldexperte Hans Urban lobt die Staatsregierung dafür, die Jagd stärker in die Verantwortung zu nehmen. Gleichzeitig kritisiert Urban die "unsägliche Wildfütterung" und wirft der Staatsregierung vor, zu kurz zu springen.

SPD-Fraktionschef Horst Arnold mahnt einen Paradigmenwechsel in der Forstpolitik an: "Was wir jetzt machen, ist eine Schadensbegrenzung der Folgen einer verantwortungslosen Waldpolitik." Besonders kritisiert Arnold, dass die Staatsforsten in den Jahren 2008 bis 2020 über eine halbe Milliarde Euro Gewinn an den Staatshaushalt abgeführt haben. Eine ganz andere Strategie verfolgt die AfD: Sie stößt sich daran, dass immer noch von "Wald vor Wild" gesprochen wird.