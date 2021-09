Waldweide: Wenn mitten im Wald die Rinder weiden

Auch im Wald wächst genug Gras

Es fällt sonst kaum auf, aber auch im Wald wächst Gras - unter vielen Bäumen. Außerdem entwickelten sich die sogenannten "Schachten", große Wiesenflächen auf über 1.000 Metern Höhe. Sie waren vor allem Übernachtungs- und Rastplätze für die Rinder. Viele Schachten hatten kleine Hütten für den Viehhirten, der dort ein karges Leben führte:

"Der Hüter, wie man das hier nannte, war einer der ärmeren Leute im Dorf. Im Sommer war er oben in den Hochlagen und wurde von der Dorfgemeinschaft versorgt. Wenn er Frau und Kinder hatte, brachten die ihm Lebensmittel hinauf. Für den Winter gab es im Dorf ein Hirtenhaus und da wurde er von den Weiderechtlern quasi durchgefüttert." Reinhold Weinberger, Schachtenkenner

Bayerwaldstiere für den Gäuboden

Im Sommer holte er sich zusätzlich Schwammerl und Beeren aus dem Wald. Um Milch zu haben, durfte er Ziegen mitführen. Denn im Bayerischen Wald waren generell keine Milchkühe in den Hochlagen, sondern "Kalbinnen", also weibliche Jungtiere, die noch kein Kalb bekommen hatten und deshalb keine Milch gaben. Außerdem weideten Stiere und Ochsen in den Hochlagen.

"Das wurde dann ein richtiges Geschäft mit den Bayerwaldstieren, die in den Gäuboden als Zugochsen verkauft wurden. Die waren fünf Jahre am Schachten, wurden da oben sehr trittsicher, widerstandsfähig und sie waren gesund, weil sie dort auch viele Heilkräuter gefressen haben." Reinhold Weinberger, Schachtenkenner

Als Traktoren die Zugochsen ersetzten, die Hirten Lohn statt Lebensmittel verlangten und auch immer mehr Bauern ihre Landwirtschaft aufgaben, endete im Zwieseler Winkel in den Jahren um 1960 überall die Waldweide.

Begehrte Wanderziele: die Schachten im Bayerischen Wald

Geblieben sind in den Hochlagen über Zwiesel, Lindberg und Frauenau bis heute rund 20 wunderschöne Schachtenwiesen, vom Kohlschachten bis zum Verlorenen Schachten. Sie werden heute als "Kulturdenkmäler" mit Motorsäge und Gartenscheren vor dem Zuwachsen bewahrt, meist ehrenamtlich vom Waldverein und der Bergwacht. Trotzdem waren sie früher doppelt und dreimal so groß wie heute. Als Wanderziele sind die Schachten bis heute beliebte Attraktionen - Freiflächen mit uralten knorrigen Laubbäumen dazwischen.