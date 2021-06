"Waldwanderer" will auf Zustand der Wälder aufmerksam machen

Er läuft und läuft und läuft, nachts schläft er meist unter einer Plane und zu essen gibt es Müsli oder Nüsse. 25 Jahre lang war Gerald Klamer Forstbeamter, im Februar hat er seinen Job an den Nagel gehängt und die Wanderschuhe angezogen: 6.000 Kilometer will der in Deutschlands Wäldern zurücklegen, um so auf deren Lage aufmerksam zu machen. Im Steigerwald, der dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert, war er schon, aktuell ist er im Spessart unterwegs.

"Den Wäldern geht es so schlecht wie noch nie"

"Den Wäldern geht es so schlecht wie noch nie. Wir haben seit drei Jahren eine regelrechte Dürre. Auch, wenn es jetzt etwas mehr regnet, darf es nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in den letzten Jahren viel zu wenig Wasser gehabt haben", berichtet Klamer. Das habe gravierende Auswirkungen auf praktisch alle Waldbestände. Der Borkenkäfer hätte vor allem der Fichte zugesetzt, aber auch anderen Baumarten, wie etwa Buchen und Eichen: "Ganze Flächen sind abgestorben", stellt er fest.

"Waldwanderer" vor knapp vier Monaten aufgebrochen

Seit 113 Tagen ist Klamer unterwegs – momentan in Unterfranken: Den Steigerwald hat der "Waldwanderer" schon durchquert – und zeigt sich im BR-Interview begeistert. Der Steigerwald habe wie kein anderer Wald bisher so viele Laubbäume und vor allem so alte Laubbäume, sagt Klamer: "Das ist was ganz Außergewöhnliches. Da kann man durchaus sagen, dass hier ein Nationalpark angebracht ist."

Ohne Zelt und Gaskocher unterwegs

Da Zelten im Wald verboten ist, schläft Klamer unter einer Plane auf einer Isomatte. Seine Küche "bleibt kalt", erklärt er im BR-Interview: "Ich koche nicht. Ich ernähre mich von Müsli, Schokolade, Nüssen, Haferflocken und Trockenmilch." Bei starkem Regen flüchtet sich der Waldwanderer auch mal in eine Schutzhütte. Einmal in der Woche sucht er eine Unterkunft auf – vor allem, um die Akkus seiner elektronischen Geräte aufzuladen.

Aktueller Aufenthaltsort: Spessart

Zur Zeit wandert Gerald Klamer durch den Spessart. Bei seiner kürzlichen Tour durch den Stadtwald von Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart hat er sich über die naturnahe Bewirtschaftung informiert. "Das sieht man dem Wald an. Auch hier gibt es Trockenschäden, aber nicht so viele. Insgesamt ist der Lohrer Stadtwald sehr stabil", so Klamer: Nun wandert er weiter durch den Spessart nach Heigenbrücken im Landkreis Aschaffenburg.

Positiver Eindruck von Unterfrankens Wäldern

Schon jetzt stellt Klamer den unterfränkischen Wäldern ein gutes Zeugnis aus: Die Waldgebiete seien mehr von Laubbäumen geprägt. Die meisten Schäden würden in Fichten-Monokulturen verzeichnet. "Insgesamt sieht es in Bayern noch besser aus, als etwa in Nordrhein-Westfalen. Im Sauerland und Siegerland bin ich durch richtige Katastrophengebiete gekommen, wo ganze Wälder abgestorben sind. So etwas habe ich in Bayern – glücklicherweise – noch nicht gesehen", berichtet er. Gerald Klamer ist den ganzen Tag im Wald – und auch in der Nacht. Seine Erlebnisse und Erkenntnisse zu Deutschlands Wäldern fasst er in einem täglichen Blog zusammen.