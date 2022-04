Waldumbau: Was eine waldorientierte Jagd bewirken kann

Wenn man durch Bayerns Wälder fährt, sieht man sie überall: eingezäunte Flächen, in denen junge Bäume aufwachsen sollen und Plastik-Wuchshüllen, die die Pflanzen vor Verbiss schützen. Das ist auch im Landkreis Kelheim so, wo Alexander Riepl 30 Hektar Wald hat: "Das ist der Regelfall bei uns im Kleinprivatwald, der Waldumbau findet hinter Zäunen statt. Auch wir hatten bei uns früher zwei Kilometer Zäune draußen.“

Junge Bäume ohne Wildverbiss

Diese Zeiten sind im Wald der Familie Riepl vorbei: Alexander und sein Bruder Herbert haben hier vor neun Jahren selbst die Jagd übernommen – und seitdem wächst der Wald. Auf einer ehemaligen Borkenkäferfläche stehen junge Tannen, gut 1,80 Meter groß, und an ihren Jahrestrieben kann man abzählen, wann die Riepls hier zu jagen begonnen haben: neun Jahrestriebe – neun Jahre gesundes Wachstum ohne Verbiss. "Wir waren selbst überrascht, was man mit der Jagd alles bewirken kann. Wir haben immer nur die verbissenen Pflanzen gesehen, aber dieses Potenzial der Naturverjüngung haben wir komplett unterschätzt!“

Waldorientierte Jagd

Nicht jeder Waldbesitzer kann in seinem Wald jagen: In Deutschland sind die Jagdgebiete in Reviere aufgeteilt. Die Brüder hatten Glück: Als das 630 Hektar große Jagdrevier Thann, in dem auch ihr Wald liegt, neu vergeben wurde, griffen sie zu. Sie bejagen nun rund 250 Hektar, den Rest betreut ein anderer Jäger.

Die Brüder jagen waldorientiert, das heißt: sie jagen verstärkt auf so genannten Verjüngungsflächen, also dort, wo junge Bäume aufwachsen sollen. "Für mich ist die Jagd eine Dienstleistung an der Forstwirtschaft“, sagt Herbert Riepl. "Ohne intensive Jagd wären solche Waldbilder hier nicht möglich."

Konflikt zwischen Forst und Jagd

Anders als im Staatswald, wo Berufsjäger und Förster intensiv jagen und das Wachsen des Waldes sichern, sind die privaten Wälder an Hobbyjäger verpachtet. Das Revier der Riepls gehörte vorher zwei Ärzten, der Jagdnachbar ist Bauunternehmer.

Für viele von ihnen ist die Jagd ein Ausgleich zu einem stressigen Job, eine Leidenschaft. Und es gibt noch ein Problem: Kritiker sagen, viele Hobbyjäger jagen noch immer vor allem für die Trophäe, also das Gehörn des männlichen Tieres.

Trophäenjagd statt Waldschutz

Auf jährlichen "Hegeschauen“ werden die Trophäen präsentiert und der Schütze ausgezeichnet. Während sie in den meisten anderen Bundesländern längst abgeschafft wurden, sind diese Hegeschauen in Bayern sogar Pflicht – auch mit der Begründung, die Hegeschau sei Teil der "Jagdtradition". Alexander Riepl kann damit nichts anfangen: "Dieser Knochenkult ist für mich keine traditionelle Jagd. Traditionelle Jagd ist arbeiten mit der Natur, Gewinnung eines hochwertigen Lebensmittels und nicht Knochen an der Wand."

Jagdverband verweigert BR-Interview

BR24 hätte gern mit dem Bayerischen Jagdverband über seine Haltung zu einer waldorientierten Jagd gesprochen: Es gibt rund 70.000 Jäger in Bayern, gut zwei Drittel sind im Bayerischen Jagdverband organisiert und ein großer Teil der Kreisjagdberater und Jagdbeiräte wird ebenfalls von Vertretern des Landesjagdverbandes gestellt. Trotz mehrmaliger Anfrage stand aber kein Vertreter des Bayerischen Jagdverbandes für ein Gespräch mit dem BR zur Verfügung, weder auf Kreis- noch auf Landesebene.

Teurer Waldumbau

Das Problem des Wildverbisses ist seit Jahrzehnten bekannt. Aber jetzt, mitten im Klimawandel, läuft den Waldbauern die Zeit davon. Der Waldumbau ist in Bayern in vollem Gange; allein in den letzten drei Jahren hat der Freistaat 70 Millionen Euro in Pflanzungen gesteckt, über 30 Millionen Bäume wurden gepflanzt – aber all diese Flächen müssen aufwendig umzäunt werden, weil das Rehwild sie sonst verbeißt.

Die Frage ist, warum viele Privatwaldbesitzer angesichts der Situation nicht mehr Einfluss auf ihre Jagdpächter nehmen oder die Jagd einfach an jemand anderen verpachten, der intensiver gegen Verbiss und für den Wald arbeitet. So einfach ist das wohl nicht. Rupert Schlauderer, Waldbesitzer im Landkreis Kehlheim erklärt: "Es finden sich extrem schwer Jäger, die im Sinne des Waldes und der Waldbesitzer jagen".

Warum das so ist, darüber kann man nur spekulieren. Manchen Privatwaldbesitzern ist die Pachteinnahme möglicherweise immer noch wichtiger als der Waldumbau. Sicher scheint: Am Ende geht es nur miteinander - Waldbesitzer und Jäger müssen an einem Strang ziehen. Denn noch nie war die Jagd so wichtig wie in diesen Zeiten des Klimawandels.