Waldumbau in Bayern im Zeichen des Klimawandels

Im Kranzberger Forst bei Freising stapft die Ökoklimatologin Annette Menzel zu einem Polter Fichtenstämme.

Borkenkäfer und Dürre setzten dem Wald im Sommer zu

Das meiste Holz wurde längst abtransportiert, es ist sogenanntes Käferholz. Der Schädling hatte in diesem heißen Sommer leichtes Spiel.

An den Baumstamm-Enden zeigt Annette Menzel, dass der Klimawandel sichtbar ist:

"Man kann hier die Jahrringe anschauen, die dieser Baum gebildet hat und sie sehen jetzt eben die letzten Jahrringe von diesem Jahr. 17, 16, 15 wieder ein Trockenjahr, 13, 12 und dann endet man hier sozusagen bei 2003 wenn man weiter zählen würde, würde man bei 1976 landen, und wenn der Baum alt genug ist, würde man auch noch 1947 finden." Ökoklimatologin Annette Menzel

In trockenen, heißen Perioden sind die Jahresringe im Holz besonders dünn. Das bedeutet, der Baum konnte kaum in die Breite wachsen. Dicke Stämme sind das, was sich die Forstwirtschaft wünscht, sie bringen das Geld. Und da liegt das Problem:

"Diese Extreme, diese heißen und trockenen Jahre, die wir früher als Jahrhundertsommer bezeichnet haben, kommen nicht mehr alle 100 Jahre, wie der Begriff suggerieren würde, sondern sie kommen immer häufiger und immer enger. Annette Menzel, Ökoklimatologin

Für den Brotbaum Fichte wird es eng

Die Fichte ist nach wie vor in Bayern der "Brotbaum" der Forstwirte und gleichzeitig das Sorgenkind Nummer 1. Wie kommt die Fichte mit den vielen heißen, trockenen Jahren zurecht?

Seit über 25 Jahren wird in der Waldklimastation in Freising untersucht, wie unterschiedliche Baumarten auf Wetterereignisse reagieren. Der Forstwissenschaftler Hans-Peter Dietrich hat mit seinem Team verschiedene Bäume "angezapft".

Drei Sonden stecken im Stamm und messen den Wasserfluss. Je besser es fließt, desto vitaler ist der Baum. Über ein USB Kabel verbindet Hans-Peter Dietrich seinen Laptop mit den Messgeräten.

"Gut, sehen wir mal, ob er sich meldet!" Forstwissenschaftler Hans-Peter Dittrich

Der Rechner beginnt, Daten zu laden. Normalerweise sendet der Baum direkt ins Büro der Forscher der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Sie erkennen eindeutig:

"Dass in diesen Extremjahren die Bäume tatsächlich unter Wasserstress litten. Wir erkennen daran, wie unterschiedlich es bei den Baumarten ist. Die Fichte, die stressanfälliger ist als die Eiche oder die Buche an diesen Standorten."

Die Fichten hatten in Trockenjahren 40 bis 60 Prozent weniger Zuwachs, bei den Buchen und Eichen waren die Einbußen viel geringer.

Die Strategie, Laubbäume, vor allem Buchen in die Fichten-Bestände zu pflanzen, verfolgen Waldbauern schon seit Jahren.

Bayern wird wie Südfrankreich oder die ungarische Tiefebene

Für einen Blick in den Wald der Zukunft suchen die Forscher sogenannte "Klima-Analog-Regionen".

"Unsere Zukunft 2100 in einem sehr pessimistischen Szenario würde dann in Bordeaux liegen, oder beispielsweise in der ungarischen Tiefebene. Wenn wir uns dahin begeben, können wir studieren, welche Baumarten gibt es da, wie wachsen die, wie ist die Holzqualität, mit welchen Schädlingen muss man rechnen und das wäre ein gewisser Anhaltspunkt, wie es bei uns in 100 Jahren aussehen könnte."

Besonders interessant sind Baumarten, die schon jetzt in unsere Wälder gepflanzt werden können. Hier in Freising steht schon einer, wenn auch noch eher ein kleines Exemplar: der Speierling, ein Wildobstbaum, der besonders tief wurzelt. Man sieht es ganz schön an der Verbreitung dieses Speierlings.

Der Speierling, Eichen und Douglasien - Bäume der Zukunft

Der Speierling ist eine Wärme liebende Art, die es bei uns jetzt schon gibt, in Unterfranken an Sonderstandorten. Er würde in Südfrankreich, in Bordeaux vorkommen und das wäre eine Baumart, um dieses Baumarten-Portfolio zu erweitern und anzureichern.

Auch die Stieleiche, die Traubeneiche und die Douglasie haben gute Prognosen für den Standort Freising.

Wichtig ist: der Wald muss weiter umgebaut werden, in ganz Bayern. Denn von einem gesunden Wald profitieren wir alle. Er liefert Holz, ist wichtiger Lebensraum für eine Vielzahl von Arten, er bietet den Menschen Erholung und schützt in den Bergregionen vor Lawinen.