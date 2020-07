Kiefern, Fichten und Buchen: Waldsterben 2.0 in Franken

Kritik vom Umweltminister

Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber hält das für "ökologischen Wahnsinn" und beschreibt das Vorgehen als den "völlig falschen Weg". Glauber sieht den Freistaat in der Verantwortung und will sich dafür einsetzen, dass in die Ausschreibungen in Bayern die Energiebilanz mit einbezogen wird. "Und dann werden wir ganz schnell zu regionaler Vermarktung kommen", meint der Minister.

Auch Buchen und Eichen immer mehr betroffen

Inzwischen kommen auch aus immer mehr Mischwaldgebieten Nachrichten, dass auch Buchen und Eichen deutliche Schäden zeigen. Etwa im Steigerwald: fehlender Blattaustrieb, kaputte Spitzen, Dürre und Hitzeschäden. Trockenstress auf mindestens 3000 Hektar.

Der Steigerwald ist das Revier von Ulrich Mergner. Hier leitet er den Forstbetrieb der Bayerischen Staatsforsten. Über 30 Jahre Forsterfahrung hat er auf dem Buckel: "Wir haben letztes Jahr festgestellt, dass die Buche nicht mehr richtig ausgetrieben hat im Mai." In Hitzesommern werfen Buchen schon mal frühzeitig Blätter ab, aber dass der Austrieb nicht kam, hat Ulrich Mergner "noch nie erlebt". Inzwischen sind Teile der Kronen der geschädigten Bäume abgestorben.

Appell an bayerische Staatsregierung

Richard Mergner vom Bund Naturschutz in Bayern richtet deshalb einen Appell an die bayerische Staatsregierung in Sachen Klimaschutz: "Die Bilder in Oberfranken, oder dort wo die Fichte dominiert, sind natürlich vielfach schlimmer. Aber trotzdem ist es ein Alarmsignal und ein klarer Weckruf an die Politik, dass gegen die Klimakrise vorgegangen werden muss."