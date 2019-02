Waldschutz: Schonzeit für Rehe und Hirsche aufgehoben

Der Frühling kommt und an einigen Südhängen ist der Schnee bereits abgerutscht - die Vegetation kommt wieder zum Vorschein. Zum Schutz bestimmter Waldgebiete, die gerade saniert und verjüngt werden, dürfen Rehe, Hirsche und Gämsen in oberbayerischen Bergwäldern jetzt auch wieder außerhalb der Jagdzeiten geschossen werden. Die Regierung von Oberbayern hob die Schonzeit für die Tiere dort auf, wo sogenannte Schutzwälder aufgeforstet werden, teilten die Bayerischen Staatsforsten in Regensburg mit. Ein Großteil der Tiere wird allerdings nach wie vor nicht gejagt.

Wildverbiss bedroht jungen Wald

Seit 1986 wurden den Angaben zufolge rund 10.000 Hektar Schutzwald saniert und mehr als 13 Millionen Laub- und Nadelbäume neu gepflanzt. 85 Millionen Euro hat das gekostet - hinzu kommen weitere 20 Millionen Euro für vorbeugende Maßnahmen. Mit der neuen, sogenannten Schonzeit-Aufhebungsverordnung, die bis zum Jahr 2024 gilt, kann in diesen Gebieten auch künftig außerhalb der regulären Jagdzeiten Reh-, Rot- und Gamswild geschossen werden, so Staatsforsten-Chef Martin Neumeyer:

"Damit die jungen Waldbäume aufwachsen können, müssen wir sie aber auch vor dem Verbiss durch Wildtiere schützen!"

Vergrämungsschüsse: Ein Tier töten, die anderen vertreiben

Um die Tiere aus den Sanierungsgebieten mit empfindlicher Vegetation und jungem Baumbestand zu vertreiben, werden unter anderem auch sogenannte Vergrämungsschüsse eingesetzt. Dabei wird gezielt ein einzelnes Tier getötet, um die übrigen dazu zu bewegen, in ein anderes Gebiet zu ziehen. Muttertiere werden dabei verschont. In Oberammergau und im Chiemgau, wo viele Tiere wegen der hohen und dichten Schneedecke nach wie vor kein Futter finden, wird weiterhin gefüttert.

Eigentlich gilt die Schonzeit für Hirsche in Bayern laut Bayerischem Jagdverband vom Sommer bis zum Januar und für Gämsen von Mitte Dezember bis Ende Juni. Die für Rehe variiert - je nachdem, ob es sich um Kitze, Geißen, Schmalrehe oder Böcke handelt.