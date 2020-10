Waldschule soll Kindern die Natur näherbringen

Nicht nur Handy und Tablet - auch Natur kann für Kinder spannend sein. Das bayernweite Projekt "Die Waldschule" macht Natur für Kinder erlebbar. Bei Ausflügen in die heimischen Wälder lernen Kinder in Begleitung von Waldpädagogen Pilze, Bäume und Eichhörnchen kennen.

Das Bäume-Tasten ist Teil des Projektes der Baywa Stiftung: Bayernweit können sich Schulen auf so einen aktiven Projekttag bewerben. 43 Schulen nehmen bereits am Projekt teil, nun auch die Grundschule in Wittibreut im Kreis Rottal-Inn.

Kinder verlieren den Bezug zum Wald

Ziel des Projektes ist es, den Kindern das Ökosystem Wald spielerisch näherzubringen und ihnen wieder mehr Verbundenheit zur Natur zu vermitteln. Geführt werden die Kids in Wittibreut von Katharina Brändlein. Sie ist Försterin der Waldschule der Baywa Stiftung. Mit vielen praktischen Beispielen zeigt Brändlein den Kindern, dass es zahlreiche Parallelen zwischen der Natur und unserem Alltag gibt.

"Wenn ich wandern gehe und einfach nur durch den Wald laufe, bekommen die Kinder gar keinen richtigen Bezug zur Natur. Deshalb sollen die Kinder die Bäume mal anfassen, daran riechen - das ist einfach ganz anders." Katharina Brändlein, Försterin

Die Försterin konnte in den letzten Jahren beobachten, wie immer mehr Kinder den Bezug zur Natur verlieren. Nicht selten habe sie junge Teilnehmer, für die der Wald etwas völlig Neues sei: "Viele Kinder gehen gar nicht mehr in den Wald, je nachdem, wo sie leben", erklärt Brändlein. "Am Projekttag sind immer wieder Kinder dabei, die sind zum Beispiel zehn Jahre alt und waren noch nie in einem Wald."