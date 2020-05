vor 32 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Waldschäden in Oberfranken nehmen weiter zu

Die Schäden an Bäumen in oberfränkischen Wäldern nehmen immer weiter zu. Durch die Trockenheit werden heimische Baumarten wie Fichten, Kiefern und Buchen geschwächt und können sich so nicht mehr gegen Insekten wehren.