Waldsassener Glashütte liefert Zifferblätter für den Big Ben

Buntes Glas aus Waldsassen ist bereits in der Westminster Abbey zu sehen, am Ground Zero in New York oder dem Parlament auf Hawaii. Nur drei Glashütten weltweit stellen noch so hochwertiges Architekturglas her. In Waldsassen (Lkr. Tirschenreuth) werden in diesen Tagen die letzten Glasplatten für die neuen Zifferblätter des Big Ben verpackt.

1.300 Glasplatten: Alles Handarbeit

Seit zwei Jahren wird der Big Ben - genauer gesagt der Elizabeth Tower, wie er seit 2012 heißt - renoviert. Die neuen Zifferblätter der wohl bekanntesten Turmuhr Großbritanniens stammen aus der Oberpfalz. Die Glashütte Lamberts hat in den vergangenen Monaten knapp 1.300 Glasplatten handgefertigt, aus denen die riesigen Zifferblätter gemacht werden.