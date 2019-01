Waldsassen: CSU-Stadträtin tritt aus Liebe zu SPD-Mann zurück

Weil sie sich wegen ihrer Beziehung zu einem SPD-Kommunalpolitiker unter Druck gesetzt fühlt, legt die einzige CSU-Stadträtin von Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth am Montag ihre Ämter nieder. Es sei keine vernünftige Sacharbeit mehr möglich gewesen, klagte Annette Spreitzer-Hochberger in der Lokalpresse.

Sticheleien aus der CSU-Fraktion

Die Tagesordnung für die Stadtratssitzung am Montagnachmittag in Waldsassen vermerkt unter Punkt sieben: "Annette Spreitzer-Hochberger; Niederlegung ihrer Ehrenämter als Stadtratsmitglied und Jugendbeauftragte." Die Mittelschullehrerin hatte ihren Rückzug im Dezember angekündigt. Auslöser waren offenbar Sticheleien aus ihrer eigenen Fraktion. Die 45-Jährige lebt von ihrem Ehemann getrennt und ist seit längerer Zeit mit dem Waldsassener SPD-Stadtrat Robert Christ liiert.

"Vernünftige Sacharbeit war nicht mehr möglich"

Spreitzer-Hochberger sagte der "Frankenpost", die Situation in der CSU-Stadtratsfraktion habe sich zuletzt so zugespitzt, dass eine vernünftige Sacharbeit nicht mehr möglich gewesen sei. Sie selbst hatte offenbar keine Probleme mit der Trennung von Privatleben und Politik: Es sei nie eine Information von der einen Fraktion in die andere gelangt.

Ihr Rückzug sei wohlüberlegt, sagte Spreitzer-Hochberger. Sie wolle ihrer Partei auch nach ihrem Rücktritt als Stadträtin treu bleiben.