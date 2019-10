Waldsassen bekommt Gütesiegel "Flächenbewusste Kommune"

Erstmals wird heute in Regensburg das Gütesiegel "Flächenbewusste Kommune" verliehen. Einer der Preisträger ist Waldsassen. Die Stadt hat sich in den vergangenen Jahren intensiv darum gekümmert, große leerstehende Industrieflächen mitten in der Stadt aufzukaufen, die alten Gebäude abzureißen und die Flächen neu zu bebauen.

Waldsassen ist "Musterbeispiel"

In der Begründung heißt es, Waldsassen sei ein "Musterbeispiel für den innovativen Umgang mit Fläche". Gemeinsam mit Mitterteich und Wiesau sei ein interkommunales Gewerbegebiet geschaffen worden, das allen drei Partnern den Zugang zu Bahn und Autobahn eröffnet. Außerdem sei auf dem Gelände an der Mitterteicher Straße eine Porzellanfabrik abgebrochen und so ein hoch attraktiver Standort für produzierendes Gewerbe und Einzelhandel entstanden, mit Freizeitanlage und Skatepark.

Mehrere Kommunen ausgezeichnet

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) und Bauminister Hans Reichhart (CSU) überreichen das Gütesiegel "Flächenbewusste Kommune" am Vormittag in Regensburg. Neben Waldsassen werden auch die Gemeinden Litzendorf im Landkreis Bamberg, Schleching im Landkreis Traunstein sowie ein Verbund aus sieben unterfränkischen Kommunen geehrt.