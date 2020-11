Waldrappe: GPS-Sender schädigen Augenlicht

Die Wiederansiedelung der Waldrappe ist ein erfolgreiches Artenschutzprojekt. 110 Vögel wurden in Burghausen, in Überlingen am Bodensee und in Kuchl bei Salzburg bereits angesiedelt.

Ein Vogel ist erblindet

Die Tiere wurden 2014 mit Sendern ausgestattet, die zunächst batteriebetrieben, ab 2016 solarbetrieben waren. Jetzt stellte sich heraus: Insgesamt 27 Tiere der Kolonien bekamen Augen-Trübungen. Ein in Burghausen angesiedelter Waldrapp ist auf einem Auge sogar erblindet. Das stellte der Leiter des Vogelschutzprojekts, Johannes Fritz, fest.

Sender waren unglücklich an den Vögeln befestigt

Woher die Trübung kommt, die anfangs noch zu einem unscharfen Sehen führt, steht nun fest. Der GPS-Sender ist schuld, weil er am oberen Teil des Rückens angebracht war, heißt es. Wenn Waldrappe schlafen, legen die Vögel den Kopf zurück und kommen dem solarbetriebenen Gerät zu nahe. Die Strahlen schädigen dann das Auge. Nun werden die GPS-Sender weiter hinten am Rücken befestigt, um die Sehkraft der Waldrappe nicht zu gefährden.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!