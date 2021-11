Waldrapp: Einer der seltensten Vögel wird am Bodensee heimisch

Anne-Gabriela Schmalstieg geht einen Schotterweg entlang. Es ist ein trüber Tag im Oktober, nur selten blinzelt die Sonne durch die Wolken. An ihrem Hals baumelt ein Fernglas. Sie ist auf der Suche nach ihren Zöglingen.

Die schwarz gefiederten Waldrappe sitzen gemeinsam auf einem Feld bei Salem in der Nähe des Bodensees und picken mit ihren lang gezogenen rötlichen Schnäbeln Würmer aus der Erde. Es wird langsam ernst für die Vögel. Im Winter finden sie hier kein Futter mehr. Bevor es richtig kalt wird, sollten sie in ihr Winterquartier aufbrechen. Dazu müssen sie vom Bodensee über die Alpen in die Toskana fliegen – und das haben sie noch nie alleine gemacht.

Zugvögel brauchen geeignetes Wetter

Anne-Gabriela Schmalstieg sagt: "Über die Alpen ist es natürlich schwierig, da müssen sie das richtige Wetter abwarten." Zum Beispiel kommen die Waldrappe ohne Gegenwind besser zurecht und auch die Thermik sollte passen, damit die Vögel Schwung unter die Flügel bekommen. "Entsprechend ist es jetzt sehr sehr spannend, was die Waldrappe ohne unsere Hilfe machen."

Letztes Jahr hatten sie nämlich Hilfe. Schmalstieg zeigte den Vögeln in einem spektakulären Flug über die Alpen ihre natürliche Zugroute: Im Gleitschirm ist sie voraus geflogen, bis in die Toskana, die Vögel immer hinterher. Dort haben sie im WWF-Gebiet Oasi Laguna di Orbetello überwintert und sind im Frühjahr selbstständig zurück an den Bodensee geflogen.

Waldrappe sind fast ausgestorben

In der Nähe von Überlingen hat Anne-Gabriela Schmalstieg die ersten Tiere, die noch im Zoo aus dem Ei geschlüpft sind, im Jahr 2018 von Hand aufgezogen. Hier sollten sie wieder angesiedelt werden und alles, was wichtig ist, von ihrer Ziehmutter lernen. In der Region lebten früher schon Waldrappe, sie sind aber fast ausgestorben. Der Mensch hat ihnen zu sehr zugesetzt. Seit rund 400 Jahren hat es laut Schmalstieg keine wilden Waldrapp-Küken mehr am Bodensee gegeben.

Erste Waldrapp-Küken am Bodensee

In diesem Jahr mussten die Waldrappe für den Nestbau noch mit einer extra gebauten künstlichen Brutwand aus Holz Vorlieb nehmen. Sie waren zum ersten Mal geschlechtsreif, mussten sich als Paare erst noch finden. Und lernen, wie man ein Nest baut und die Küken füttert. In der Voliere hatte Anne-Gabriela Schmalstieg die Vögel immer im Blick und konnte sie zum Beispiel mit Nistmaterial unterstützen – mit Zweigen etwa und mit Moos, das sie gesammelt und für die Vögel an den Boden gelegt hatte. Sieben Küken sind in diesem Jahr geschlüpft.

Waldrapp-Standorte per App

Die Waldrapp-Kolonie zählt jetzt 31 Tiere. Gelingt ihr Flug ohne Hilfe ins Winterquartier, ist es für die Forscherinnen und Forscher vom "Waldrappteam" ein großer Erfolg. Dann sind die Vögel selbstständig, kennen ihre Flugrouten und können sich ab nächstem Frühjahr völlig frei am Bodensee entwickeln. Verfolgen lassen sich die Waldrappe übrigens per App: Im "Animal Tracker" gibt es Flugrouten und Standorte der Tiere fast in Echtzeit.