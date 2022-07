Waldpflanzen ausgrasen – mühsam, aber notwendig

Mit der Machete die jungen Tannen retten

Waltraud Miehling und ihre Waldarbeiter-Kollegen schneiden die Ranken und Sträucher rund um die kniehohen Tannen von Hand mit einer Machete zurück. Eine Motorsense wäre viel zu gefährlich, denn sie müssen auch so schon gut aufpassen, dass sie die jungen Bäume nicht mit dem scharfen Werkzeug verletzen - und sich selber auch nicht. Obwohl es schon bald über 20 Grad warm ist, tragen alle beim Ausgrasen lange Ärmel und Schnittschutz-Kleidung. Das macht die Tätigkeit noch schweißtreibender, als sie ohnehin schon ist.

Außerdem schwirrt es auf der Fläche vor Insekten. Mücken und Bremsen sind nur lästig, aber gefährlich wird es, wenn man beim Ausgrasen mit der Machete in ein Wespennest stößt. Dann heißt es: schnell weg, um nicht gestochen zu werden.

Waldumbau durch neue Bäume

Jedes Jahr werden im Kipfenberger Staatsforst rund sechzig Hektar Waldfläche neu angepflanzt. Etwa 350.000 Euro kosten den Forstbetrieb Kipfenberg jedes Jahr die Neupflanzungen – dazu kommen noch rund 600.000 Euro für die Pflege. Waldumbau ist wichtig – gerade in Zeiten des Klimawandels; das Ziel sind robuste Mischwälder.

Zum Artikel: Hitze und Trockenheit bereiten dem Wald den größten Stress

Waltraud Miehling und ihre Waldarbeiter-Kollegen pflanzen in den Wintermonaten. Dabei setzen sie die Bäume immer in Reihen, damit sie in den Folgejahren die Neupflanzungen auch wiederfinden. Denn schon im ersten Sommer werden die Setzlinge komplett überwuchert. Nadelbäume wie die Tannen findet man in dem hüfthohen Gestrüpp noch relativ leicht wieder, richtig schwierig wird es mit Laubbäumen wie der Elsbeere. Beim Kalkulieren des Arbeitsaufwands setzt die Försterin für Tannen 20 bis 30 Arbeitsstunden pro Hektar an, bei Laubbäumen sind es 40 bis 60 Stunden.

Erst wenn die jungen Bäume eine gewisse Größe erreicht haben und aus den Brombeer- und Himbeersträuchern herausragen, kann auf das Ausgrasen verzichtet werden. Dann verschatten sie den Boden und drängen die "Begleitflora" selbst zurück. Je nach Baumart dauert das zwischen vier und acht Jahre.