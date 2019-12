Brand im Waldmuseum Ebersberg - "Holzbibliothek" gerettet

Ein Brand im Ebersberger Museum Wald und Umwelt hat am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. 120 Einsatzkräfte kämpften bis in die Nacht hinein gegen die Flammen.

Brandursache noch unklar

Inzwischen ist der Brand zwar unter Kontrolle, doch: "Wir haben noch wahnsinnig langwierige Arbeiten", hieß es am späten Abend vonseiten der Feuerwehr Ebersberg. Das Dach werde vorsorglich abgedeckt, um eventuelle Glutnester ausfindig zu machen.

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ersten Erkenntnissen am Donnerstagvormittag zufolge liegt der Schaden bei mehr als 500.000 Euro.

Wertvolle Ausstellungsstücke in Sicherheit

Immerhin konnten die Einsatzkräfte die historisch wertvollen Ausstellungsstücke in Sicherheit bringen, so Andreas Heiß von der Feuerwehr Ebersberg. Das betrifft insbesondere die wertvolle Holzbibliothek.

💡 Was das Waldmuseum bedeutend macht

Das Waldmuseum ist in einem alten Einfirsthof untergebracht. Die ehemalige Jagddienststelle und wurde 1740 in Buch bei Kirchseeon errichtet. In den neunziger Jahren wurde das sogenannte “Jagdhäusl” abgetragen und am Rande des Ebersberger Forsts originalgetreu wieder aufgebaut. Im Mittelpunkt des Museums stehen die Geschichte des Waldes und seine Nutzung. Angrenzend an den Ebersberger Forst gibt es neben den Ausstellungsräumen ein Freigelände und einen Erlebnispfad. Auch eine Umweltstation ist angeschlossen.

Zentraler Bestandteil der Ausstellung ist die mehr als 200 Jahre alte Holzbibliothek des Benediktinermönchs Candid Huber. Hölzer von verschiedenen Baumarten sind darin in Form von Büchern gestaltet.