"Waldläufer" in Sommerhausen helfen mit, den Wald zu schützen

Mischwälder gelten als stabiler

Konkret geht es darum: Im Frühjahr hat die Gemeinde junge Eichen, Buchen und Nussbäume gesetzt, um den Wald aufzuforsten. Der Zaun muss regelmäßig kontrolliert werden, damit er zeitnah wieder repariert wird. Denn durch Löcher im Zaun können etwa Rehe, Füchse oder Wildschweine schlüpfen, die an den jungen Bäumen Schaden anrichten würden. Ziel ist, dass die jungen Bäume schnell groß werden, damit der Zaun in ein paar Jahren wieder abgebaut werden kann, "denn wir wollen ja eigentlich nicht in eingezäunten Wäldern umherlaufen, sondern in freien Wäldern", betonte Bürgermeister Wilfried Saak.

Bürger ins Boot holen

Förster und Jäger allein schaffen die Kontrolle der Zäune nicht regelmäßig. "Wir wollen aus dem Gemeindewald einen Bürgerwald machen mit der Beteiligung von Ehrenamtlichen, jeder mit seinen Stärken, nach Lust und Kapazitäten", freut sich Förster Schölch auf die Zusammenarbeit mit den "Waldläufern".

Ehrenamtliche, die dem Wald Gutes tun wollen

Hannah Mathew ist eine der Ehrenamtlichen: "Wir haben den Aufruf im Mitteilungsblatt gelesen und fanden es schön, das zu verbinden: Spazieren gehen und etwas für die Gemeinde tun bzw. dann ja auch für den Wald." Doch auch Leute vom Fach sind dabei, wie etwa Karl Meder: "Ich bin schon seit frühester Jugend mit dem Wald verbunden, ich habe vor 35 Jahren meine Jägerprüfung gemacht. Ich fühle mich im Wald einfach zuhause."