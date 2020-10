Waldkrankenhaus Erlangen: Mit Motorkraft durch den Dünndarm

Neue Methode in Erlangen

Ab Mitte November wird deshalb am Waldkrankenhaus in Erlangen eine neue Methode ausprobiert: die sogenannte motorisierte Spiralenteroskopie. Das Untersuchungsendoskop ist dabei in weiche, spiralförmige Lamellen gehüllt. Ein Motor rotiert diese Spiralen vor oder zurück. Per Fußschalter kann der Arzt vor- oder zurückdrehen und auf diese Weise den ganzen Dünndarm präzise absuchen. Ein Vorteil für Ärzte und Patienten, wie Raithel sagt.

"Gerade für den Patienten macht es einen Unterschied. Wenn wir einen 80-jährigen Patienten haben, ob der zwei Stunden untersucht wird oder nur eine halbe Stunde. Weil einfach mehr Schlaf- und Schmerzmittel gebraucht werden, er muss weniger lang überwacht werden und damit denke ich wird auch die Komplikationsrate etwas niedriger werden für diese Methode." Martin Raithel, Chefarzt am Waldkrankenhaus in Erlangen

Ungefähr 65.000 Euro kostet das Gerät – keine günstige Anschaffung. Doch Martin Raithel sieht es als Investition: Durch die neue Methode spart er sich viel Zeit und kann noch besser und präziser behandeln. Das Waldkrankenhaus ist eines von etwa zehn Krankenhäusern in Deutschland, die dieses Gerät einsetzen. Doch Raithel ist überzeugt: Mit dieser Technologie steht eine neue Ära an und ihr Durchbruch steht kurz bevor – und anders als sonst in diesem medizinischen Kontext ist das etwas durchaus Positives.