Vom Lost Place zum Badeparadies: Ehrenamtliche retten Freibad

Freibad als Treffpunkt der Generationen

Die Ehrenamtlichen des Fördervereins Waldbad Waldkraiburg haben ein seitenlanges Konzept entwickelt, um das Freibad zumindest teilweise wieder öffnen zu können. Die politische Zustimmung dafür hätten sie sich hart erkämpfen müssen, erzählt Stadträtin Martina Arnusch-Haselwarter. Sie engagiert sich im Förderverein und ist überzeugt: Waldkraiburg braucht das Freibad. Als Treffpunkt für Kinder und Senioren, denn immerhin könne sich nicht jeder einen Urlaub leisten.

So soll das Waldbad gerettet werden

Der Förderverein will das Sportbecken sanieren und das Sprungbecken zum Nichtschwimmerbecken umbauen – mit einem Zwischenboden. Die restlichen Becken waren nicht mehr zu retten. Mit reduzierten Öffnungszeiten und viel Unterstützung durch die Ehrenamtlichen, etwa als Rettungsschwimmer oder Reinigungskräfte, soll das Waldbad so wieder für die nächsten acht Jahre öffnen können. Den Betrieb übernehmen die Stadtwerke, der Verein alle Kosten für die Sanierung: 580.000 Euro.

Firmen und Privatpersonen spenden Geld, Material und Arbeitszeit

Für die Hälfte der benötigten Summe kam ein Waldkraiburger Unternehmen als Hauptsponsor auf. 100.000 Euro sammelte der Verein zudem innerhalb weniger Wochen durch Spendenaufrufe und Events. Für den Rest übernahm eine Unternehmerfamilie zunächst die Bürgschaft, während die Ehrenamtlichen weitersammelten – und ihr Spendenziel letztlich auch erreichten. Durch die Bürgschaft konnten sie Mitte Januar endlich loslegen und Aufträge erteilen. Die Zeit wurde schon knapp, denn im Mai 2025 sollte das Waldbad wieder öffnen.

Zahlreiche lokale Firmen und Banken spendeten Geld, Material oder Arbeitszeit. Ehrenamtliche räumten jeden Samstag auf. Ein Senioren-Trupp war täglich im Einsatz, bereitete Arbeiten für die Fachfirmen vor, strich an oder gärtnerte.

Freibad-Sanierung birgt Risiken

Doch das Projekt birgt auch Risiken: Was, wenn die alte Technik doch nicht funktioniert? Oder das Becken nicht dicht ist? Dass es auch so kommen kann, zeigt das Schutterbad in Wellheim: Dort ging das ehrenamtlich renovierte Schwimmbecken nach wenigen Wochen wieder kaputt. Die Reparaturkosten konnte der Betreiberverein nicht zahlen, deshalb ist das Dorf-Freibad diese Saison wieder geschlossen – auch, wenn sich die Ehrenamtlichen weiter dafür einsetzen wollen.

Die lang ersehnte Eröffnung des Waldkraiburger Waldbads wurde am 24. Mai gefeiert. Nach anfänglichen Problemen mit der Chloranlage stimmte die Wasserqualität in beiden Becken rechtzeitig zum Anschwimmen. Das Schwimmerbecken verliere zwar etwas Wasser, das sei aber noch im Rahmen, so der Geschäftsführer der Stadtwerke, Herbert Lechner.

Wiedereröffnung geglückt: Badegäste und Verein sind happy

Der Förderverein ist stolz und glücklich über die Gemeinschaftsleistung – auch wenn noch immer nicht alles fertig ist. Auf die Ehrenamtlichen wartet weiterhin viel Arbeit, zum Beispiel beim Einwintern nach Saisonende. Im Winter sollen außerdem noch mehr Komponenten der Wasseraufbereitungsanlage ersetzt werden. "Ich stelle jetzt schon wieder ein Team für Herbst zusammen", erzählt Helfer-Koordinator Bernd Wegmann. Auch die Freiwilligen müssen den Eintritt ins Freibad bezahlen: 100 Euro für eine Saisonkarte ohne Ermäßigung, 120 Euro für eine Familie mit zwei Kindern – denn der Verein braucht weiterhin jeden Cent. Die Waldkraiburger haben gezeigt: Mit viel Engagement können Bürger viel bewegen.