Waldkraiburger Tierheim bittet: Vergesst uns nicht!

Eigentlich wäre jetzt die perfekte Zeit für Tierheime, bei strahlendem Wetter zu sich einzuladen, die (meist vierbeinigen) Bewohner vorzustellen, neue Familienmitglieder zu vermitteln. Auch kommen genau jetzt viele Katzenbabys zur Welt und suchen ein liebevolles Zuhause.

Kaum Vermittlungen, keine Spendengelder

Aufgrund der Corona-Krise findet das alles nicht statt: kaum Vermittlungen, wenig Spendengelder, keine zusätzlichen Einnahmen durch eben solche Veranstaltungen. Viele Einrichtungen halten sich sowieso schon jeden Monat noch gerade so über Wasser – und jetzt ist es schwieriger denn je.

Normalerweise unterstützen Ehrenamtliche auch das Tierheim in Waldkraiburg, zum Beispiel beim Gassi gehen. Durch die Ausgangsbeschränkungen fällt das aber weg – so wie viele andere Dinge.

"Tierschutz geht immer an die Substanz"

Wer sich ein Haustier wünscht, sollte und muss es vorher kennenlernen. Und das geht nur persönlich. Bis Besuche wieder erlaubt sind, dürfen keine Tiere raus – während hilfsbedürftige Tiere immer wieder dazukommen. Eine Belastungsprobe für Leiterin Manuela Gyimes und ihr Team. "Tierschutz geht immer an die Substanz", sagt sie, "das ist immer ein Bereich, der mit ganz viel auf und ab ist - und jetzt zusätzlich die Existenzängste." Doch ein Tierheim könne nicht einfach zusperren. "Es sind Tiere da, die müssen versorgt werden. Wir haben eine Verantwortung."

Allein knapp 3.000 Euro pro Monat für Tierarztkosten

Diese Verantwortung zeigt sich auch an Unmengen an Ausgaben, wie beispielsweise Mitarbeiterlöhne, Kosten rund um das Tierheim, aber auch Tierarztgebühren, die allein im letzten Monat knapp 3.000 Euro waren.

Bis 2018 war Bayern das letzte Bundesland, das Tierheime nicht gefördert hat. Mittlerweile gibt es eine Unterstützung – aber ohne Spendengelder oder Vermittlungsgebühren würden die nicht ausreichen.

Die gesellschaftliche Aufgabe der Tierheime wird massiv unterschätzt, findet Ilona Wojahn, Präsidentin des Landesverbandes Bayern des Deutschen Tierschutzbundes. Denn was wäre ohne Tierheime? Das wolle sie sich gar nicht vorstellen, sagt sie und fragt: Wie viele Tiere blieben dann unversorgt? Was würde mit ausgesetzten Tieren passieren? Was würde mit Tieren passieren, wenn jemand stirbt?

Jetzt doch Corona-Soforthilfe vom Freistaat, aber ...

Auch die Corona-Soforthilfen schlossen Tierheime bisher aus. Auf Nachfrage beim Bayerischen Umweltministerium hieß es schließlich: "Bayern erweitere den Kreis an Anspruchsberechtigten. Somit profitierten auch Körperschaften des Non-Profit-Sektors, was Vereine einschließe und eben auch Tierheime."

Geld gibt es aber nur, wenn dieses absehbar und spätestens in den nächsten drei Monaten ausgeht. Das ist ein Problem für das Waldkraiburger Tierheim: Denn ausgerechnet jetzt bekommt es den Zuschuss der Kommunen. Doch dieses Geld müsse bis nächstes Jahr reichen, verdeutlicht Leiterin Gyimes das Dilemma angesichts fehlender sonstiger Einnahmen. Also bleibt dem Tierheim nur eins: "Augen zu und durch. Wir machen immer weiter. Wenn nicht wir, wer dann?"