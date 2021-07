Waldkraiburg: Prozess um Brandanschläge geht in finale Phase

Gleich zu Beginn des Prozesses am Oberlandesgericht München hat er ein Geständnis abgelegt und sich bei den Opfern entschuldigt. Die Anschlagsserie hatte Waldkraiburg wochenlang in Atem gehalten: Ein Brandsatz war in der Nähe der Sultan-Ahmet-Moschee in Waldkraiburg deponiert, bei türkischen Läden wurden Fensterscheiben eingeworfen, in einem weiteren Geschäft kam es zu einer Explosion. In dem Gebäude wohnten auch 26 Menschen.

Hass auf politische Führung in Türkei

Anfangs vermuteten die Ermittler einen rechtsradikalen Hintergrund, dann fiel der Verdacht auf den damals 25-Jährigen, der sich selbst als IS-Anhänger bezeichnete. Die Anschläge soll der Deutsche kurdischer Abstimmung aus Hass auf die politische Führung der Türkei verübt haben.

Er hatte nach eigenen Angaben auch noch weitere Taten geplant. Kiloweise Sprengstoff, fast zwei Dutzend Rohrbomben und eine Pistole wurden bei ihm gefunden. Vor Gericht sagte er aus, dass er zunehmend Drogen konsumiert, sich "unbewusst radikalisiert" und einen "Tunnelblick" bekommen habe. Sein Anwalt geht von einer verminderten Schuldfähigkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung aus. Das Urteil könnte es kommende Woche geben.