Waldkraiburg: Festnahme nach monatelanger Einbruchserie

Nach mehreren Einbrüchen und Diebstählen im Bereich Kraiburg und im Süden Waldkraiburgs konnte die Polizeiinspektion Waldkraiburg nun einen Tatverdächtigen festnehmen. Gegen zwei weitere Tatverdächtige wird ebenfalls ermittelt. Das meldet die Polizeiinspektion Waldkraiburg.

Werkzeug und Maschinen für 20.000 Euro gestohlen

Demnach soll in den letzten Monaten aus 28 "Tatobjekten", darunter zum Teil nicht versperrte Garagen, Schuppen oder teils unbewohnte Bauernhäuser entlang des Inns bzw. Inn-Kanals, Werkzeuge und Maschinen im Wert von etwa 20.000 Euro entwendet worden sein. Weiter sollen Sachschäden von mehreren tausend Euro zustande gekommen sein. Auch sollen die Einbruchsorte teilweise erheblich beschädigt worden sein.

Ermittlungen gegen drei Männer

Durch Hinweise aus der Bevölkerung, polizeiliche Recherchen sowie Unterstützung aus Traunstein konnte die Polizeiinspektion Waldkraiburg nun nach eigenen Angaben am Samstagabend einen 30-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz in Kraiburg am Inn festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte einen Antrag auf Untersuchungshaftbefehl. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Polizeiinspektion Waldkraiburg durchsuchte mit richterlichem Beschluss zwei weitere Wohnungen zweier Männer im Alter von 31 und 29 Jahren. Die polizeilichen Ermittlungen gegen die nun drei Tatverdächtigen dauern an.