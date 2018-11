Waldkraiburg: Fahrzeug liegt im Innkanal

Beim anschließenden Großeinsatz von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Wasserwacht konnte das Auto dann bei der Pürtner Innbrücke geortet werden. Die Einsatzkräfte mussten aber die Bergung beenden. Laut Polizei sei es derzeit für die Taucher zu gefährlich, das Wrack zu bergen.

Bei einer Fließgeschwindigkeit von drei Metern pro Sekunde könnten keine Taucher in den Inn gehen. Die Polizei sagte dem BR, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Pkw handeln könnte, der heute Nacht in einem Mühldorfer Autohaus gestohlen wurde. Die Polizei rechnet damit, dass das Wrack frühestens am Wochenende aus dem Innkanal geborgen werden kann.