Waldkraiburg: AfD-Kandidat Multusch holt 19,7 Prozent

Es war erwartbar, dass die AfD in Waldkraiburg im Landkreis Mühldorf am Inn erfolgreich sein wird beim Wählerfang. Es gab unter anderem im Juni Ausschreitungen in einer Waldkraiburger Erstaufnahmeeinrichtung. Dazu gibt es dort immer wieder Polizeieinsätze und auch Demos wegen der Asylunterkünfte. Die AfD konnte das natürlich nutzen.

Erst langes Warten – dann doch eine Überraschung

Beim Landtagswahlergebnis im Landkreis Mühldorf war Waldkraiburg die allerletzte Stadt der insgesamt 31 Orte, die beim Auszählen noch gefehlt hat. Man musste dann sehr lange auf das Ergebnis warten. Und obwohl man damit rechnen konnte, dass die Zahlen der AfD helfen, war's dann schon eine Überraschung, als mit den 19,7 Prozent der Erststimmen aus Waldkraiburg die Ergebnisse nochmal verändert wurden.

AfD verdrängt Grüne

Die Folge: Die Grünen-Kandidatin Judith Bogner war plötzlich nicht mehr auf Platz zwei, der ihr eigentlich schon seit Stunden sicher war. Und auch im Gesamtergebnis von Mühldorf am Inn rutschte die AfD auf Platz zwei und verdrängte die Grünen.