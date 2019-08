Zu nahe am nächsten Krankenhaus

Ärzte und Bürger in Waldkirchen beobachten genau, was sich in der Oberpfalz tut. Andreas Tausch hofft, dass hier ein Präzedenzfall entsteht, auf den man aufspringen könne. In Waldkirchen muss dann aber noch ein Träger gefunden werden. Stadt und Landkreis geben sich skeptisch. Der Landkreis denkt eher darüber nach, das bisherige MVZ um tagesklinische Einrichtungen zu erweitern. Anders als in Waldsassen liege Waldkirchen nur 15 Autominuten von Freyungs Akutkrankenhaus mit vollständiger Notfallversorgung entfernt, so die Argumentation.

Andreas Tausch gibt sich dennoch kämpferisch. Er will noch mehr Ärzte für die Idee gewinnen und hofft, in ein bis zwei Jahren ein IGZ in Waldkirchen zu haben.