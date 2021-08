Waldgipfel: Unterfränkischer Waldbesitzer fordert CO2-Prämie

Der Wald benötigt in Zeiten des Klimawandels neue Ideen. Oder sind es vielleicht Ideen, die es schon lange gibt, die aber vielerorts vergessen wurden? Max Rotenhan ist sich sicher: Ein ökologischer Waldumbau, wie er von vielen gefordert wird, wird in seiner Familie seit vielen Jahrzehnten schon umgesetzt. Dass der Rotenhansche Wald bei Rentweinsdorf im Landkreis Haßberge besser dasteht als viele andere, liegt seiner Ansicht nach auch an einer langfristigen Strategie der Familie. "Meine Vorfahren haben zum Glück schon in den 1880er Jahren begonnen, sich intensiv mit der Forstwirtschaft auseinanderzusetzen und Konzepte aufzubauen, wie wir langfristig strukturierte Wälder aufbauen", sagt der 39-Jährige.

Die richtige Mischung ist entscheidend

Der Waldbesitzer, der allein bei Rentweinsdorf im Landkreis Haßberge rund 1.200 Hektar Wald bewirtschaftet, sieht die Zukunft in einem nachhaltigen Mix verschiedener Baumarten. Als besonders trockenheitsresistent bewährt, hätten sich bei den Nadelholzarten die Tanne und die Douglasie, bei den Laubbäumen die Eiche, der Speierling und die Elsbeere. Auch eine sich natürlich verjüngende Mischung mit verschiedenen Höhen könne dazu beitragen, dass die Hitze im Sommer nicht im Wald steht und der Boden weniger austrocknet, so der Waldbesitzer. Der viele Regen in diesem Jahr helfe dem Wald natürlich enorm. Allerdings fließe gerade bei einem Sturzregen ein Großteil des Wassers auch schnell wieder ab.

CO2-Prämie gefordert

Rotenhan fordert ebenso wie die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzer (AGDW) und der Deutsche Forstwirtschaftsrat eine CO2-Prämie für Waldbesitzer. "Die Speicherung von CO2 generieren wir für die Bevölkerung, ohne dass wir dafür eine Vergütung oder ein Entgelt bekommen. Das wäre natürlich ein Wunsch, dass wir das zukünftig bekommen könnten", so Rotenhan.

Schäden durch den Borkenkäfer

Aber auch der Rentweinsdorfer Wald ist nicht frei von Schäden. Gemeinsam mit seinem leitenden Förster Tobias Elflein zeigt Rotenhan eine Schadfläche, wie sie im vergangenen Jahr überall in Deutschland entstanden ist. Dort wo jetzt eine große Lichtung ist, wuchsen im vergangenen Jahr noch 400 bis 500 Bäume, die meisten davon Fichten. Die aber wurden massenhaft vom Borkenkäfer befallen und mussten als sogenannter Kalamitätsschaden innerhalb einer Woche gefällt werden, sagt der Waldbesitzer. Allein in seinem Forstbetrieb verzeichnete er durch den Borkenkäfer einen Schaden von mehr als 300.000 Euro, rechnet er vor.

Klimawandel wird spürbar

Das massenhafte Auftreten des Borkenkäfers ist eine Folge des Klimawandels, bestätigt Tobias Elflein. Extremereignisse wie Trockenheiten häuften sich. "Den Bäume fehlt daraufhin die Wasserversorgung, um sich gegen Borkenkäfer zu wehren, denn in guten Jahren kann er sich durch Ausharzen gegen den Schädling wehren", sagt der Förster. Wenn es aber zu trocken sei, dann gehe irgendwann dem Baum die Luft aus.

Nationaler Waldgipfel

Eine CO2-Steuer auf Holz, der Waldumbau oder ein neuer Studiengang "ökologische Waldbewirtschaftung" – das alles sind Themen, die am Donnerstag und Freitag auf dem "Nationalen Waldgipfel" in der Eifel diskutiert werden. Organisiert wird er vom Waldexperten und Autoren Peter Wohlleben. Eingeladen sind unter anderem Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), Robert Habeck von den Grünen, die Umweltschützerin Luisa Neubauer und Vertreter von Forstverbänden, Umweltorganisationen und Hochschulen.