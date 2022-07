Waldfrucht mit Giersch: Eis von der Manufaktur in Pottenstein

Bei der extremen Hitze in diesen Tagen in Franken gehen eigentlich nur zwei Dinge: Ab ins kühle Nass springen oder ein wunderbar erfrischendes Eis schlecken. Beides geht auf besondere Art in Pottenstein in der Fränkischen Schweiz. Denn da gibt’s nicht nur das Felsenbad, sondern auch eine besondere Eismanufaktur.

Eiskreationen in Handarbeit und aus Naturprodukten

Eismacher Mirko Sanego kam in Italien auf die Welt, lebt aber mittlerweile seit 20 Jahren in Deutschland. Er hat viel Erfahrung in unterschiedlichen Eismanufakturen gesammelt und vor drei Jahren seinen Traum von einer eigenen Manufaktur wahr gemacht. In Pottenstein stellt er ganz besondere Kreationen her.

Blaubeere mit Lavendel oder Waldmeister mit Brennessel - Mirko Sanego von der Paletti Eismanufaktur in Pottenstein liebt es, ungewöhnliche Eissorten zu kreieren. In der Eistheke findet sich Wassermelone mit Rote Beete oder Waldfrucht mit Giersch. Für sein Eis ist er oft draußen in der Natur der Fränkischen Schweiz unterwegs, sammelt Kräuter, trocknet sie und tüftelt dann in seiner Eismanufaktur an besonderen Eiskreationen.

"Was mich dieses Jahr richtig herausgefordert hat, ist die Sorte Waldmeister auf natürlicher Basis. Wie bekomme ich die Farbe her? Da kann man Waldmeister nehmen und Brennnessel und die Natur bietet einem alles." Mirko Sanego, Eismanufaktur Pottenstein

Keine Zusatzstoffe in der Eismanufaktur

Die Sorte Waldmeister mit Brennnessel kommt gut an bei der Kundschaft. Sanego verzichtet bei der Eisherstellung komplett auf Zusatzstoffe, wie Geschmacksverstärker oder Farbstoffe. Stattdessen setzt er auf reines Handwerk und komplett natürliche Produkte. Die stammen überwiegend aus der fränkischen Region. Für exotische Zutaten hat er Lieferanten weltweit - sein Safran kommt aus dem Iran, die Feigen aus Italien.

Mit all den natürlichen Zutaten und viel positiver Energie kreiert Mirko Sanego jeden Tag aufs Neue seine Eissorten. Die Fränkische Schweiz ist für ihn ein besonderer Ort, an dem er frei arbeiten und kreativ werden kann. So entstehen besondere Eissorten wie Walnuss mit Feige, Vanille aus Madagaskar, Griechischer Joghurt mit Sesam und Karamell sowie Orange mit Safran.

Kinder für natürliches Eis begeistern

Mirko Sangeo freut sich besonders, wenn Kinder die Eiskreationen für sich entdecken. Für ihn ist es wichtig, die Kleinen für natürliche Produkte fernab der industriellen Produktion zu begeistern. Auch viele Erwachsene hätten längst verlernt, wie natürliches Eis schmeckt. Umso spannender sei es, wenn sie in der Eismanufaktur kulinarische Entdeckungen machten.