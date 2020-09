Waldfriedhof Ansbach ist Immaterielles Kulturerbe der UNESCO

"Immaterielles Kulturerbe der UNESCO". Mit dieser Auszeichnung kann sich nun der Waldfriedhof in Ansbach schmücken. Aufgrund der Corona-Pandemie fand der offizielle Termin zur Auszeichnung erst am Donnerstagmittag statt, bei dem auch Ansbachs Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU) anwesend war.

Friedhofskultur ausgezeichnet

Die Deutsche Friedhofskultur ist von der Kultusministerkonferenz in das "Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes" nicht wegen der Friedhöfe selbst aufgenommen worden. Diese symbolisieren jedoch, wie in der deutschen Kultur mit Toten und somit auch mit Vorfahren umgegangen wird, so die Begründung der Entscheidung. Das umfasst Rituale, Traditionen zur Trauerbewältigung und Berufe, die mit dem Friedhofswesen zu tun haben, wie zum Beispiel Bestatterinnen und Bestatter, Trauerbegleiterinnen und –begleiter oder Steinmetzinnen und Steinmetze.

Auch Ansbacher Stadtfriedhof ausgezeichnet

Außerdem gehöre zum immateriellen Erbe auch die gesellschaftliche Bedeutung der Friedhofskultur. Sie sei sowohl historisch, also auch kulturell und sozial fest verwurzelt. In Ansbach werden neben dem Waldfriedhof auch der Stadtfriedhof als Immaterielles Kulturerbe gekennzeichnet. Deutschlandweit sind es 300 Friedhöfe. Mit der Ernennung zum Immateriellen Kulturerbe will die UNESCO den besonderen Wert von Kultur zeigen und schützen.