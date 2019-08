Waldbühne in Heldritt zeigt Sommeroperette "Die Landstreicher"

Auf der Waldbühne in Heldritt, einem Ortsteil von Bad Rodach, kommt in diesem Jahr wieder eine Sommeroperette zur Aufführung. "Die Landstreicher" von Carl Michael Ziehrer hat am Freitag Premiere. Es ist ein Neuanfang, der durch die Gründung des Vereins "Coburger Operetten-Freunde e.V." möglich wurde.

Neustart nach finanziellen Schwierigkeiten

Die Aufführung von Operetten in Heldritt hat Tradition seit 1994. Der Verein "Coburger Sommeroperette e. V.", der dort begonnen hatte, verließ nach Schwierigkeiten vor ein paar Jahren Heldritt und ging nach Bad Staffelstein. Dort ging der Verein dann pleite. Nachdem es im vergangenen Jahr keine Operettenaufführung gab, kann nun in Koproduktion mit der "Pramtaler Sommeroperette" aus Oberösterreich neu begonnen werden.

Zusammenarbeit mit Sommeroperette aus Oberösterreich

Die Zusammenarbeit mit den Österreichern bietet viele Vorteile und eine kostengünstige Möglichkeit, auch in Heldritt wieder eine Operette auf die Bühne zu bringen, sagte Harald Wurmsdobler, der Intendant der Sommeroperette Heldritt. Sie wird vom Trägerverein "Coburger Operetten-Freunde e.V." veranstaltet. Die Probenzeiten verkürzen sich, und auch Kostüme und Requisiten müssen nicht extra für Heldritt angeschafft werden.

2019 wieder eine eigene Produktion?

Nicht das ganze Ensemble der "Pramtaler Sommeroperette" steht in Heldritt auf der Bühne, auch aus der Region sind einige Akteure hier zu sehen. Im nächsten Jahr will man aber wieder eine eigene Operettenproduktion in Heldritt auf die Bühne bringen, sagte Harald Wurmsdobler.

Parodien auf Johannes Heesters und Hand Moser

Zu den sieben Vorstellungen werden rund 5.000 Besucher erwartet. Am 18. August gibt es noch eine Matinee mit dem Titel "Alte Hüte". Dabei geht es um Parodien auf Johannes Heesters und Hans Moser sowie Chansons von Hugo Wiener und Otto Reuther.