Waldbrandgefahr: Wieder Beobachtungsflüge über Oberfranken

Am Himmel über Oberfranken finden bis Sonntag wieder Flüge zur Beobachtung von Waldbränden statt. Wie die Regierung von Oberfranken mitteilt, herrsche wegen des anhaltend trockenen Wetters sehr hohe Waldbrandgefahr.

Beobachtungsflüge wegen Waldbrandgefahr in Oberfranken

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet unterdessen für die Region Bamberg einen Waldbrandgefahrenindex von fünf und damit die höchstmögliche Waldbrandgefahr. In allen anderen Regionen Oberfrankens liegt der Wert derzeit bei vier - Tendenz steigend. Mit einem Abflachen der Waldbrandgefahr rechnet der Deutsche Wetterdienst ab Donnerstag. Die Beobachtungsflüge finden jeweils von 14 bis 18 Uhr statt. In dieser Zeit sei die Gefahr von Waldbränden am höchsten, heißt es.

An Bord der Maschinen befindet sich neben einem Piloten auch jeweils ein ausgebildeter Luftbeobachter. Dieser sucht die Wälder aus der Luft nach möglichen Brandgefahren ab. Wird ein Brand festgestellt, werden über die Integrierte Leitstelle die Feuerwehren alarmiert und die Einsatzkräfte durch den Luftbeobachter zur Einsatzstelle gelotst.

Im Wald herrscht Rauchverbot

Die Regierung von Oberfranken appelliert an alle Besucherinnen und Besucher der Wälder, äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Schon ein Funke oder eine weggeworfene Zigarettenkippe könnten Gras, Nadelstreu und am Boden liegende Zweige entzünden und einen folgenschweren Brand auslösen. Zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober gilt ohnehin ein Rauchverbot im Wald.