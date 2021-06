Waldbrandgefahr steigt - Hitzewarnung für schwäbische Landkreise

Trotz der ausgiebigen Regenfälle in den vergangenen Wochen steigt in Schwaben die Waldbrandgefahr. Der Deutsche Wetterdienst stuft die Gefahrenlange aktuell zwar noch mit der Stufe 3 als "mittel" ein, aufgrund der zu erwarteten Hitze wird die Waldbrandgefahr bis Samstag aber wohl auf Stufe vier ansteigen.

Appell: Auf Grillen in Waldnähe verzichten

Vor allem Nordschwaben ist davon betroffen. Beobachtungsflüge über die Wälder gibt es nach Auskunft der Regierung von Schwaben bislang aber noch nicht. Die bayerische Forstministerin, Michaela Kaniber, hat an Waldbesucher appelliert, das bis Ende Oktober geltende Rauchverbot im Wald einzuhalten und in Waldnähe auf Grillen oder offenes Feuer zu verzichten.

Hitzewarnung für Landkreise Lindau und Neu-Ulm

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Donnerstag zudem vor großer Hitze in Teilen von Franken, Schwaben und am Bodensee. Die Temperaturen sollen auf bis zu 34 Grad Celsius steigen. In Schwaben sind laut Deutschem Wetterdienst die Landkreise Lindau und Neu-Ulm betroffen.

Hitzewarnungen gibt der Wetterdienst immer dann heraus, wenn eine starke Wärmebelastung für mindestens zwei Tage in Folge erwartet wird und sich Wohnräume auch nachts nichts ausreichend abkühlen.

Direkte Sonneneinstrahlung meiden

Besonders ältere Menschen, chronisch Kranke und kleine Kinder müssen bei dieser Hitze aufpassen. Für sie und auch jeden anderen Menschen wird von Medizinern unter anderem empfohlen, direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden und körperliche Aktivität in die frühen Morgenstunden zu verschieben. Außerdem sollte man ausreichend trinken.