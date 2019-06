19.06.2019, 13:49 Uhr

Waldbrandgefahr: Luftbeobachtung in Niederbayern

In Niederbayern ist es derzeit heiß und trocken. Vor allem in Wäldern reicht ein Funke um ein ganzes Feuer zu entfachen. Die Regierung von Niederbayern hat deswegen für Mittwochnachmittag Beobachtungsflugzeuge in die Luft geschickt.