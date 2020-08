Waldbrandgefahr: Rauchverbot in unterfränkischen Wäldern

Wegen der anhaltenden Trockenheit herrscht in weiten Teilen Unterfrankens weiterhin eine hohe Waldbrandgefahr. Darauf hat die Regierung von Unterfranken am Mittwoch hingewiesen. Deshalb gelte in den Wäldern ein Rauchverbot vom 1. März bis zum 31. Oktober. Auto- und Bahnfahrer werden gebeten, keine Zigarettenkippen aus dem Fenster zu werfen.

Auto nicht auf trockenem Gras parken

Offenes Feuer in Waldnähe (bis 100 Meter) ist verboten. Bei starkem Wind dürften Feuerstätten nicht benutzt werden. Bei Verlassen der Feuerstelle müssen Feuer und Glut vollkommen erloschen sein.

Autofahrer werden darauf hingewiesen, ihr Fahrzeug nicht auf trockenem Gras zu parken, da sich das Gras am heißen Katalysator entzünden kann. Bei Verstößen drohten Bußgelder bis zu 10.000 Euro. Zudem müssten Brandverursacher mit beträchtlichen Schadensersatzforderungen und gegebenenfalls auch Strafverfahren rechnen, so die Regierung.