Waldbrandgefahr: Luftbeobachtung in Nieder- und Oberbayern

Wegen des ausbleibenden Regens und der vorausgesagten höheren Temperaturen steigt auch in Niederbayern und Oberbayern wieder die Waldbrandgefahr. Deshalb haben die Regierungen von Ober- und Niederbayern Beobachtungsflüge angeordnet.

Flügen finden am Nachmittag statt

Im Osten von Niederbayern sollen zwei Beobachtungsflüge stattfinden. Die Wetterentwicklung werde täglich beobachtet und aktuell beurteilt, heißt es in einer Mitteilung. Die Flüge werden in den Nachmittagsstunden stattfinden. Dann ist die Gefahr am größten. Gestartet wird in Arnbruck und Eggenfelden. Die Route führt dann über das östliche Niederbayern.

Da die meisten Waldbrände durch menschliches Fehlverhalten ausgelöst werden, appelliert die Regierung von Niederbayern an die Menschen, in Waldgebieten äußerst vorsichtig zu sein und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Besondere Warnhinweise gelten auch für Waldbesitzer, Jäger und alle Personen, die mit Waldarbeiten beschäftigt sind. Für sie gilt: kein offenes Feuer im Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 Metern.