Regierung warnt eindringlich: Waldbrandgefahr in Unterfranken

Das Frühjahr 2022 ist auch in Unterfranken besonders trocken. Der Deutsche Wetterdienst warnt daher schon für das kommende Wochenende vor hoher Waldbrandgefahr in weiten Teilen der Region. Die Bezirksregierung will Bränden daher am Samstag und Sonntag mit Luftbeobachtungen entgegenwirken.

Dafür fliegen ausgebildete Luftbeobachter laut Regierung in zwei Routen über Unterfranken. Die sogenannte Westroute startet von Mainbullau und Hettstadt, die Ostroute von Schweinfurt-Süd und Haßfurt. Die ausgebildeten Beobachter achten dabei nicht nur auf Gefahren in Zusammenhang mit Waldbränden, sondern auch auf Borkenkäferbefall und die Verkehrssituation im Bezirk.

Nicht nur Waldflächen in Gefahr

Die Flüge allein können Waldbrände jedoch nicht verhindern. Viel mehr braucht es laut der Regierung Unterfrankens auch achtsame Bürger. Denn: Ein besonderer Risikofaktor für Waldbrände sind am Wochenende vom schönen Wetter in die Natur gelockte Ausflügler. Der Bezirk weist daher nochmals darauf hin, dass die Bevölkerung dort äußerste Vorsicht walten lassen und keinesfalls mit Feuer hantieren oder rauchen soll.

Das gilt übrigens nicht nur im Wald. Auch der Grasland-Feuerindex zeigt laut Regierung eine große Gefahr für Unterfranken an. Er misst die Feuergefährdung von offenem, nicht abgeschattetem Gelände mit abgestorbener Wildgrasauflage ohne grünen Unterwuchs. Heißt: Auch abseits von Bäumen droht durch Feuer, Glut, Zigaretten und Co. gerade Gefahr.