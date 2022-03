Waldbrandgefahr in Unterfranken: Luftbeobachter in Bereitschaft

Die Regierung von Unterfranken hat aufgrund der aktuellen Lage in den waldreichen Gebieten der Region den Bereitschaftseinsatz des schnellen Einsatzflugzeuges zur Waldbrandbeobachtung angeordnet. Laut dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschem Wetterdienst (DWD) ist vielerorts in Unterfranken aktuell eine drei auf der Skala, was einer mittleren Gefahr entspricht.

Hohe Waldbrandgefahr laut DWD ab Freitag und am Wochenende

Am Freitag soll sich die Lage laut DWD weiter verschärfen. Hier wird für Kahl am Main, Kitzingen, Neuhütten/Spessart, Lohr-Halsbach und Schonungen-Mainberg die Stufe vier – hohe Waldbrandgefahr – erwartet. Auch am Samstag wird für mehrere Orte die Stufe vier vorhergesagt: Bad Kissingen, Bad Königshofen, Ebrach, Kahl am Main, Kitzingen, Lohr-Halsbach, Röllbach und Schonungen-Mainberg. Auch am Sonntag wird in Ebrach und Schonungen-Mainberg mit Stufe vier gerechnet.

Luftbeobachter starten von Giebelstadt aus

Das Flugzeug zur Waldbrandbeobachtung steht auf dem Flugplatz Giebelstadt in der Zeit von 8.00 Uhr bis Sonnenuntergang auf Anforderung in Bereitschaft und benötigt lediglich eine Vorlaufzeit von 20 Minuten. Koordiniert werden die Einsätze über die Integrierte Leitstelle Würzburg. Die Regierung von Unterfranken trägt die Einsatzkosten.