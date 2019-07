Waldbrandgefahr in Ostbayern: Luftbeobachtung angeordnet

Wegen der großen Waldbrandgefahr hat die Regierung der Oberpfalz für kommenden Montag (22.07.) erneut Luftbeobachtung angeordnet. Geflogen wird von 18.00 bis 19.00 Uhr. Es gibt zwei Routen: Oberpfalz-Mitte und -West. Gestartet wird vom Flugplatz Schmidgaden (Lkr. Schwandorf) beziehungsweise vom Flugplatz Neumarkt in der Oberpfalz aus.

Kein offenes Feuer im Wald

Geflogen wird über die Landkreise Kelheim, Amberg-Sulzbach, Straubing-Bogen, Neustadt an der Waldnaab, Cham, Schwandorf, Neumarkt in der Oberpfalz und Regensburg. Die Bevölkerung wird dringend gebeten, in Waldgebieten keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren. In diesem Jahr gab es schon öfter Beobachtungsflüge wegen Waldbrandgefahr in Ostbayern.