Waldbrandgefahr in Oberfranken: Luftbeobachtung angeordnet

Die Regierung von Oberfranken hat vorsorglich Luftbeobachtungen wegen erhöhter Waldbrandgefahr angeordnet. Wie es in einer Mitteilung heißt, herrsche wegen des anhaltenden, trockenen Wetters eine hohe Waldbrandgefahr.

Sehr hohe Waldbrandgefahr in Oberfranken erwartet

Derzeit liegt diese in Oberfranken bei den Stufen 3 und 4 (von 5). Das bedeutet auf dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mittlere bis hohe Gefahr. Diese werde sich in den kommenden Tagen weiter verstärken und in weiten Teilen Oberfrankens auch auf die höchste Stufe 5 (sehr hohe Gefahr) klettern. Die Durchführung von vorsorglichen Beobachtungsflügen ist vor allem für besonders gefährdete Waldgebiete von Samstag, 01.08.20, bis Sonntag, 02.08.20, angeordnet und findet jeweils in den Nachmittagsstunden zu den höchsten Gefährdungszeiten statt.

Pilot ist gleichzeitig Beobachter

Zum Einsatz kommt der sogenannte "Schnelle Einsatzhubschrauber" (SEH). Der Hubschrauber wird von einem Piloten geflogen, der selbst ausgebildeter Luftbeobachter ist. Damit kann auf den eigentlichen Luftbeobachter verzichtet werden. Damit werde man den wegen der Corona-Pandemie geltenden Auflagen zum Infektionsschutz in den beengten Hubschraubern gerecht.

Regierung appelliert an die Bevölkerung

Die Regierung von Oberfranken appelliert an alle, die in der Natur unterwegs sind, äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Schon ein Funke oder eine weggeworfene Zigarettenkippe könne einen folgenschweren Brand auslösen, genauso wie achtlos weggeworfene Glasflaschen. Auch Autos mit einem heißen Fahrzeugkatalysator sollte keinesfalls auf leicht entzündbarem Untergrund geparkt werden. Zwischen Anfang März und Ende Oktober gelte ohnehin ein Rauchverbot im Wald.