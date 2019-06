Waldbrandgefahr in Nordbayern steigt deutlich

Hohe Waldbrandgefahr mit Gefahrenstufe 4 herrscht derzeit in zahlreichen fränkischen Landkreisen sowie in den Wäldern der Ballungszentren Nürnberg und Bamberg. Das geht aus dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes hervor.

Höchste Waldbrandgefahr am Sonntag

Im Raum Würzburg liegt die Gefahrenstufe derzeit noch bei 3. Am Sonntag wird auch in Würzburg sowie nahezu in ganz Franken die höchste Waldbrandgefahrenstufe erwartet. Besonders hoch ist die Gefahr eines Waldbrandes dort, wo viele Menschen unterwegs sind. Das heißt, in den stark besuchten Wäldern der Ballungsgebiete wie Nürnberg, Würzburg oder Bamberg.

Rauchverbot einhalten

Forstministerin Michaela Kaniber mahnt zur Vorsicht und appelliert, das Rauchverbot in den Wäldern einzuhalten und auf Grillen oder offenes Feuer in Waldnähe zu verzichten. Trockene Zweige seien derzeit extrem leicht entzündlich. Ein einziger Funke könne bereits ein gefährliches Feuer entfachen.