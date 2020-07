Waldbrandgefahr in der Oberpfalz: Luftbeobachtungen angeordnet

Aktuell besteht in den Oberpfälzer Wäldern erhöhte Waldbrandgefahr - daher wird es ab Freitag, 10. Juli, Waldbrandluftbeobachtungen der besonders gefährdeten Gebiete geben, das gab die Regierung der Oberpfalz bekannt. Die Maßnahme wurde in Abstimmung mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg angeordnet.

Höchste Gefahrenstufe wird erreicht

In Teilen der Oberpfalz ist für Freitag die höchste Gefahrenstufe für Waldbrände erreicht, heißt es in der Pressemitteilung. Dann werden die Flugrouten Oberpfalz-Mitte und Oberpfalz-West kontrolliert.

Ausgebildete Luftbeobachter an Board

Die Luftbeobachtungen sollen zweimal täglich stattfinden. Ehrenamtliche Piloten der Luftrettungsstaffel führen die Luftbeobachtungen durch. Mit an Board sind dann außerdem ausgebildete Luftbeobachter der Feuerwehr oder der Verwaltung.

Fliegendes Auge für Einsatzkräfte

Wird ein Brand festgestellt, alarmieren sie per Funk die Feuerwehr und lotsen die Einsatzkräfte zur Brandstelle. Stützpunkte für die Beobachtungsflüge sind der Flugplatz Schmidgaden und der Flugplatz Regensburg-Oberhub.

Appell an Bevölkerung: "Äußerste Vorsicht walten lassen"

Die Bevölkerung wird dringend gebeten, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen, heißt es in der Pressemitteilung. "Keinesfalls" solle mit Feuer hantiert werden. In den Wäldern gilt ein Rauchverbot vom 1. März bis 31. Oktober.