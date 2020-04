Waldbrandgefahr in der Oberpfalz: Luftbeobachtung angeordnet

Wegen sommerlicher Temperaturen und ausbleibenden Regens steigt auch in weiten Teilen der Oberpfalz die Waldbrandgefahr. Deshalb hat die Regierung der Oberpfalz für Sonntag wieder Luftbeobachtungsflüge angekündigt. Sie führen in drei Routen quer durch die Oberpfalz.

Drei Routen durch die Oberpfalz

Geflogen wird von 15 bis 19 Uhr. Es gibt drei Routen: Oberpfalz-Mitte, Oberpfalz-West und Oberpfalz-Nord. Wegen der aktuell bestehenden Corona-Krise werden die Einsatzflüge zur Waldbrandüberwachung für die Flugrouten Oberpfalz-Nord und Oberpfalz-West vom Stützpunkt Schmidgaden aus mit beflogen.

Kein offenes Feuer im Wald

In Regensburg, Schwandorf, Amberg, Weiden, Kümmersbruck (Lkr Amberg-Sulzbach), Parsberg (Lkr Neumarkt i.d.Opf.), Neustadt am Kulm (Lkr Neustadt a.d.W.) melden die Wetterstationen am Sonntag die zweithöchste Waldbrand-Gefahrenstufe (Stufe 4 von 5).

Die Bevölkerung wird dringend gebeten, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen.