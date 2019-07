Waldbrandgefahr in Bayern erreicht höchste Stufe

Durch die anhaltend trockene Witterung in Kombination mit sommerlichen Temperaturen ist die Waldbrandgefahr in Bayern wieder angestiegen und erreicht heute stellenweise die höchste Warnstufe 5 von 5.

Eine "sehr hohe" Waldbrandgefahr herrscht demnach in den Bereichen Neustadt-Filchendorf am Kulm, Weiden, Amberg, Kümmersbruck, Schwandorf, Schorndor, Parsberg, Regensburg sowie Eichstätt und Aldersbach.

Am Samstag verschärft sich die Lage weiter

Für den Samstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) damit, dass sich die Regionen mit höchster Waldbrandgefahr erheblich ausweiten werden, ganz besonders im Norden des Freistaats. So wird dann auch in Oberfranken, Mittel- und Unterfranken verbreitet die Gefahrenstufe 5 gelten, in der Oberpfalz und Oberbayern werden die Areale mit Warnstufe 5 deutlich zunehmen. In Niederbayern und Schwaben wird die Waldbrandgefahr zumindest stellenweise die höchste Stufe erreichen.

Erst für den Sonntag wird eine Entspannung der Lage infolge von Regenschauern, einzelnen Gewittern und sinkenden Temperaturen erwartet.

Beobachtungsflüge in vielen Regionen

Vorerst wurden wegen der hohen Waldbrandgefahr in mehreren Regierungsbezirken für das Wochenende Beobachtungsflüge angeordnet, so in Mittelfranken und der Oberpfalz. Die Luftbeobachtung macht es möglich, Waldbrände schnell zu erkennen und dann zu bekämpfen, besonders gefährdet sind nach Angaben der Behörden lichte Kiefernbestände und Wälder in den Ballungsgebieten.

Vorsichtsmaßnahmen gegen Waldbrände beachten

Die Behörden appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, im Wald Vorsichtsmaßnahmen gegen Waldbrände zu beachten und zum Beispiel keine brennenden Zigaretten aus dem Autofenster zu werfen, das Hantieren mit offenem Feuer ist im Wald tabu. Außerdem sollte man auf Wiesen und Waldwegen keine Fahrzeuge parken, weil die Hitze des Katalysators den Boden leicht entzünden könnte. Auch weggeworfene Glasflaschen, Feuerzeuge oder Folien können ein Feuer auslösen, so die Behörden.