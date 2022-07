Waldbrandgefahr: Höchste Warnstufe in Teilen Frankens

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Waldbrandwarnung herausgegeben. Wie es darin heißt, habe der Waldbrandgefahrennindex durch die trockene und warme Witterung am Mittwoch verbreitet die Warnstufe 4 von 5 erreicht. In Teilen Unterfrankens liege die Warnstufe sogar bei 5. Übersetzt bedeute das eine sehr hohe Waldbrandgefahr.

Höchste Waldbrandgefahr in Unterfranken

Es sei davon auszugehen, dass die höchste Gefahrenstufe vereinzelt auch in Gebieten erreicht werden, in denen derzeit noch die Warnstufe vier gelte. Am Donnerstag rechnen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes mit einer weiteren Zunahme der Gebiete der Warnstufe 5.

Feuerwehr warnt vor Vegetationsbränden

Am Dienstag hatte bereits der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) Alarm geschlagen: Angesichts erwarteter hoher Temperaturen, großer Trockenheit und starker Winde in den nächsten Tagen verschärfe sich die Lage in freier Natur erheblich. Es drohe die Gefahr "riesiger Vegetationsbrände", so der Feuerwehrverband. Die Situation könne sogar "noch gefährlicher werden als im Katastrophenjahr 2018".

Meteorologen haben für die kommenden Tage Temperaturen von mehr als 30 Grad vorhergesagt. In vielen Regionen in Bayern sind die Wiesen und Wälder jetzt schon sehr trocken - trotz einer kurzen Sommer-Verschnaufpause in der vergangenen Woche. Das bestätigt auch der Feuerwehrverband: Trotz Niederschlags sei die Bodentrockenheit derzeit vielerorts größer als üblicherweise zu Beginn des Sommers.

Wälder und Felder in Oberfranken fangen Feuer

Zuletzt waren am Dienstag Teile eines Waldes im oberfränkischen Ludwigsstadt in Brand geraten. Betroffen war ein rund 5.000 Quadratmeter großes Gebiet nahe der bayerisch-thüringischen Grenze. Etwa 100 Feuerwehrleute hatten den Brand gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen habe sich der Wald wegen der Trockenheit selbst entzündet, sagte ein Sprecher. Die angrenzende Bundesstraße 85 sowie die Bahnstrecke von Kronach ins thüringische Saalfeld mussten gesperrt werden.

Am gleichen Tag war auch im 60 Kilometer entfernten Himmelkron im Landkreis Kulmbach ein Feuer auf einem Feld ausgebrochen. Ursache war offenbar ein Funkenschlag bei Erntearbeiten. Das Feuer breitete sich wegen der vorherrschenden Trockenheit schnell aus. Die Rauchfahne war nach Angaben der Polizei kilometerweit zu sehen.

Unterdessen haben Einsatzkräfte bei schweren Waldbränden an der französischen Atlantikküste Tausende Menschen in Sicherheit gebracht. Am Mittwochmorgen wurden bei Teste-de-Buch südlich der Großstadt Bordeaux fünf Campingplätze sicherheitshalber geräumt. 6.000 Menschen wurden an andere Orte verlegt, wie die Präfektur der Gironde mitteilte. Bei Landiras, wo ebenfalls ein Waldbrand tobt, wurden fünf Weiler und ein Dorf geräumt. 500 Menschen kamen in Sicherheit.

Temperaturen um 37 Grad in Frankreich erwartet

Den Bränden in Südfrankreich fielen mittlerweile mehr als 1.200 Hektar Landfläche zum Opfer. Sie werden durch anhaltende Trockenheit und hohe Temperaturen begünstigt. Am Mittwoch werden in dem Gebiet Temperaturen von 37 Grad Celsius erwartet. Nach Angaben der Präfektur kämpften mehr als 600 Feuerwehrleute gegen die Flammen.

Auch im US-Bundesstaat Kaliforniern kämpft die Feuerwehr seit Tagen gegen Waldbrände im Yosemite-Nationalpark. Dort bedrohen die Flammen die weltbekannten Mammutbäume des Parks.