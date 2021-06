Waldbrandgefahr: Beobachtungsflüge starten in Oberfranken

Wegen hoher Temperaturen herrscht in Oberfranken vielerorts Waldbrandgefahr. Wie die Regierung von Oberfranken mitteilt, werden am Wochenende deshalb im gesamten Bezirk Kontrollbeobachtungen mit Flugzeugen durchgeführt. An Bord der Maschinen befinden sich unter anderem ausgebildete Luftbeobachter. Sie sollen die Wälder auf mögliche Brände hin absuchen.

Regierung erinnert an Rauchverbot im Wald

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit bittet die Regierung die Waldbesucher, nicht mit offenem Feuer zu hantieren: Schon ein Funke oder eine weggeworfene Zigarettenkippe könnten beispielsweise einen folgenschweren Brand auslösen. Die Behörde erinnert in dem Zusammenhang auch an das Rauchverbot im Wald, das ohnehin zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober gilt.

Hitzewarnung für Teile Oberfrankens

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuletzt für die Landkreise Kronach, Lichtenfels, Bamberg und Coburg eine Hitzewarnung ausgesprochen. Eine solche Warnung werde immer dann herausgegeben, wenn die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag bei 32 Grad Celsius oder darüber liege, so der Wetterdienst. Ab einer Temperatur von 38 Grad spricht der Dienst von einer "extremen Wärmebelastung". Besonders riskant ist der Aufenthalt im Freien dann für ältere Menschen, chronisch Kranke und kleine Kinder.

Große Hitze: Mediziner geben Tipps

Mediziner raten unter anderem dazu, während großer Hitze möglichst die direkte Sonne zu meiden, körperliche Aktivität in die frühen Morgenstunden zu verschieben, nachts zu lüften und ausreichend zu trinken.